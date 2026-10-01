Carlos passa solo al terzo contro lo statunitense, entusiasmando il pubblico giapponese: ora se la vedrà con Arnaldi. Sascha è un rullo compressore anche al China Open.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mentre Jannik Sinner s’interroga sulle condizioni del suo ginocchio, Carlos Alcaraz e Sascha Zverev sono in campo e vincono. Uno a Tokyo, l’altro a Pechino, prime tappe dello swing asiatico che la prossima settimana condurrà entrambi – e, si spera, anche il numero 1 – al Masters 1000 di Shanghai. Per lo spagnolo, successo tormentato al terzo set su Alex Michelsen, giunto al termine di una partita complicata ma in cui Carlitos ha mostrato sprazzi della sua immensa classe. Per il tedesco, ennesima dimostrazione di solidità al cospetto di un brutto cliente come Cameron Norrie, regolato in due parziali.

Tokyo: Alcaraz soffre, poi liquida Michelsen al terzo

Reduce dalla Laver Cup e dal lungo viaggio da Londra al Giappone, strapazzo rivelatosi fatale per Cobolli nel primo turno del torneo gemello di Pechino contro Safiullin, Alcaraz fatica inizialmente a imporre il suo gioco contro un avversario magari evanescente come Michelsen, ma di sicuro talento. Nel primo set Carlos riemerge da un break subito, trova il controbreak, poi la spunta al tie-brek (7-1). Nel secondo altro break iniziale di Michelsen, reazione di Alcaraz, poi blackout e set consegnato all’americano, che chiude i conti al terzo tentativo sul 6-4 grazie a un nastro benevolo. Poco male: Alcaraz va subito in fuga e si aggiudica senza particolari problemi il terzo set e il match sul 6-1, per il delirio del pubblico di Tokyo.

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Zverev è una macchina a Pechino: Norrie ko in due set

Anche Sascha ha i suoi problemi al China Open. Norrie è un avversario spigoloso, lo dimostra con la solidità al servizio e con la capacità di tener testa alle bordate di Zverev. Il primo set scorre sui binari dell’equilbrio, col tedesco e il britannico che si alternano nello sparacchiare in battuta e da fondo campo, mantenendo sempre i propri turni al servizio. Sascha esce fuori da una situazione complicata al dodicesimo gioco, si porta al tie-break, poi piazza un parzialone di sette punti a zero dopo l’iniziale vantaggio del rivale e chiude sul 7-1. Chirurgica l’azione del numero 2 della classifica ATP anche nel secondo parziale, col break piazzato al momento giusto per sbrigare la pratica sul 6-4.

I prossimi rivali di Alcaraz e Zverev e la classifica ATP

Nel prossimo turno del torneo di Tokyo Alcaraz se la vedrà con Matteo Arnaldi, reduce dal successo di mercoledì su Rei Sakamoto. Per Zverev, a Pechino, è in programma il match contro Juncheng Shang, beniamino del pubblico di casa, giustiziere di Sebastian Baez. Cosa cambia nella classifca ATP dopo i successi dello spagnolo e del tedesco? Sinner mantiene la posizione numero 1 con 11000 punti all’attivo, Zverev ne aggiunge 40 e si porta a 9670, mentre Alcaraz ne aggiunge 50 arrivando a 5110. Vincendo il China Open, Zverev si porterebbe a 10120 punti (-880 da Sinner). Un successo di Alcaraz a Tokyo gli consentirebbe di allungare sul quarto, Ben Shelton, al momento distante poco più di 400 punti.