Il campione iberico ha ricaricato le batterie tra Costiera Amalfitana, in yacht con Claudia Canals, e New York, dove ha festeggiato il trionfo della Roja in finale sull'Argentina.

Il rientro è fissato tra un mesetto, anche se sono ancora forti i dubbi sull’effettiva partecipazione di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati e, ovviamente, agli US Open. Intanto però lo spagnolo, recentemente retrocesso alla posizione numero 3 della classifica ATP alle spalle di Jannik Sinner e Sascha Zverev, ha fatto il pieno di fiducia e forse ha trovato l’amore. Il mondo intero l’ha visto in prima linea prima della finale dei Mondiali, quando ha portato al centro del campo la coppa che poi la sua Spagna avrebbe conquistato a scapito dell’Argentina. Qualche settimanale specializzato in gossip, invece, ha notato la presenza di una bella bionda nel suo yacht extralusso.

Mondiali, Carlos protagonista nella finale Spagna-Argentina

Carlitos a New York, per il momento, è volato per godersi la finale mundial tra Spagna e Argentina. Da tifoso della Roja, certo, ma anche e soprattutto da protagonista: la FIFA l’ha incaricato, insieme alla stellina di Squid Game Jung Hoyeon, di portare sul prato del Metlife Stadium la coppa che Trump avrebbe preso a schiaffi e che Rodri e compagni avrebbero vinto con merito a spese dell’Argentina. Alcaraz pizzicato più volte dalle telecamere a palpitare durante il match: la Spagna dominava, ma il gol non voleva proprio arrivare. Ci ha pensato Ferran Torres a spezzare l’incantesimo e a fine gara Carlitos ha raggiunto i ragazzi della Nazionale per i festeggiamenti. La foto dell’abbraccio con Yamal è subito diventata virale.

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Una tentatrice nello yacht di Alcaraz: chi è Claudia Canals

Nel frattempo stanno facendo discutere – e non poco – le foto diffuse dalla rivista Semana, che hanno documentato la presenza di Claudia Canals, imprenditrice nel settore del marketing e titolare di un’agenzia di comunicazione digitale, nello yacht extralusso di Alcaraz che nelle scorse settimane ha fatto tappa tra le perle del Golfo di Napoli: Procida, Ischia e la Costiera Amalfitana. Non è chiaro se tra i due sia sbocciato del tenero. Canals è nota al pubblico spagnolo per aver partecipato qualche anno fa, nelle vesti di tentatrice, a La Isla de la Tentaciones, la versione iberica di Temptation Island. Potrebbe essere la risposta a Laila Hasanovic? Chissà.

Alcaraz contro Sinner a Cincinnati? Cresce la fiducia nel rientro

A proposito di Hasanovic e Sinner, rinfrancato dalle ultime novità extra-tennistiche e supportato da una condizione che, dopo l’incessante lavoro di riabilitazione, sembra essere tornata finalmente accettabile, Alcaraz si prepara al ritorno in campo che – come detto – dovrebbe avvenire a Cincinnati. Il polso ha dato risposte positive al su entourage medico, Alcaraz è dunque pronto a rilanciare la sua sfida a Jannik per il finale di stagione. Con due grosse iniezioni di fiducia a supportare la marcia, piuttosto tortuosa, verso il rientro: la “fiesta” per il secondo titolo mondiale della Spagna e una bionda da capogiro per cui il suo cuore potrebbe battere più forte.