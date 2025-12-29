Alcaraz vuole Murray, trattativa in corso: Carlos ha scelto l'ex coach di Djokovic per battere ancora Sinner

Andy è il numero 1 della lista di possibili successori di Ferrero stilata dal murciano, con un retroscena piuttosto clamoroso: lo avrebbe voluto già un anno fa.

Altro che Samuel Lopez. La mossa di Carlos Alcaraz per sostituire Juan Carlos Ferrero e rinnovare la sfida a Jannik Sinner è decisamente di più alto profilo. Secondo quanto riportano diversi organi di stampa spagnoli, infatti, il numero 1 della classifica ATP ha scelto il successore del suo ex coach. In cima alle sue preferenze c’è nientemeno che Andy Murray, lo scozzese che a sua volta in carriera numero 1 lo è stato e che nella sua breve ma intensa esperienza da tecnico può vantare una collaborazione di assoluto rispetto: è stato per pochi mesi allenatore di un certo Novak Djokovic, con cui ha alternato gioie e dolori.

Alcaraz ha scelto Murray, il retroscena sull’anno scorso

A rilanciare – perché, a dirla tutta, non si tratta di una novità – l’interesse di Alcaraz per lo scozzese è stata la testata “Punto de Break”, che ha lanciato un retroscena piuttosto clamoroso: già un anno fa Carlitos avrebbe brigato di sostituire Ferrero con Murray. “L’anno scorso il team voleva già fare ciò che poi è avvenuto quest’anno: rimuovere dall’incarico Ferrero e ingaggiare un altro tecnico. L’obiettivo numero 1 era Andy Murray“. Poi non se ne è fatto più niente, un po’ perché Ferrero ha prolungato di altri 12 mesi la sua collaborazione con Carlos, un po’ perché Murray nel frattempo è stato ingaggiato a sorpresa da Djokovic. Ma ora la trattativa si è riaperta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La trattativa tra Carlos e Andy: lo scozzese vuol cancellare Nole

Secondo numerosi organi d’informazione iberici, infatti, le discussioni sono nel vivo anche se poco o nulla sta trapelando a riguardo. Di certo Alcaraz non ha mai nascosto la sua ammirazione per Murray e farebbe carte false per essere allenato da lui. Lo stesso Andy avrebbe piacere a rimettersi in pista con un talento del genere. L’epilogo dell’esperienza con Djokovic gli ha lasciato un po’ di amaro in bocca, anche perché Nole aveva ottenuto buoni risultati sotto la sua guida, prima di essere sopraffatto dai problemi fisici. Cosa sarebbe successo col serbo al top della condizione? Se lo chiede anche Murray.

Le clausole “inaccettabili” di Alcaraz: Murray dirà di sì?

In attesa che la trattativa entri nel vivo, Alcaraz ha svelato ormai le sue carte. Samuel Lopez è e rimarrà un ottimo vice, ma l’obiettivo è raggiungere l’intesa con un coach di livello top. Uno come Murray, insomma. Carlitos non ha intenzione di stravolgere le sue abitudini, non centellinerà impegni, esibizioni e…festeggiamenti, in caso di vittoria. Insomma, non farà ciò che Ferrero gli aveva chiesto di fare. Probabilmente è anche su questi aspetti che si gioca il possibile ingaggio di Murray. Lo scozzese accetterà le clausole che “Juanki” aveva bollato come inaccettabili? In Spagna sono convinti di sì.