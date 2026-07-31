Alcaraz non si nasconde più, l’allenamento di Carlos per prepararsi a Cincinnati: la sfida a Sinner ora è più vicina

Alcaraz torna a mostrarsi in pubblico allenandosi all'aperto per prepararsi al meglio verso il rientro in campo a Cincinnati, dove potrebbe tornare a sfidare il rivale Alcaraz

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A distanza di oltre tre mesi dal grave infortunio al polso destro rimediato al debutto all’ATP 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato a mostrarsi su un campo da tennis all’aperto, evidenziando un’intensità nello scambio crescente rispetto alle precedenti sessioni di allenamento, lasciando così ben sperare in vista del suo ritorno in campo a Cincinnati che ora appare più sicuro, anche se i dubbi rimarranno un po’ fino all’ultimo.

Alcaraz torna ad allenarsi all’aperto

Dopo aver scandito con cure le immagini del suo percorso di recupero dopo l’infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona attraverso vari post sul suo profilo Instagram, Alcaraz è tornato finalmente a mostrarsi in pubblico durante un allenamento. Nella sua accademia Carlos ha infatti sostenuto il primo allenamento outdoor dal quello sciagurato 14 aprile, con gli appassionati che lo hanno potuto vedere all’opera e lo hanno immortalato in parecchi video che stanno circolando in queste ore sui social.

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Sensazioni positive sul ritorno in campo a Cincinnati

Video che concedono un po’ di ottimismo verso il rientro di Alcaraz. Nelle immagini si vede infatti Carlos scambiare con un’intensità maggiore rispetto ai precedenti allenamenti con due sparring partner, senza dare alcuna sensazione di dolore al polso. Anche il fatto che abbia deciso di allenarsi sul cemento sotto il caldo murciano ci lascia immaginare che Carlos si stia preparando al rientro a Cincinnati, cercando di abituarsi alle condizioni che potrebbe trovare in Ohio, dove l’anno scorso fece talmente tanto caldo da creare non pochi disagi ai giocatori, compreso Jannik Sinner.

Cosa aspettarsi da Alcaraz a Cincinnati

Nonostante queste novità i dubbi sul rientro di Alcaraz non possono essere ancora sciolti del tutto. Questi allenamenti a intensità crescente saranno utili allo spagnolo proprio per capire le condizioni del polso sotto stress e capire se potrà rientrare già in Ohio senza problemi. Ammesso che tutto dovesse andare per il meglio la domanda che tutti si pongono è: ma che Alcaraz potremmo rivedere a Cincinnati?

Non avendo mai dovuto affrontari un infortunio così grave in carriera non ci possiamo basare su esempi pratici, ma il fatto che abbia comunque potuto allenarsi dal punto di vista atletico ci porta a pensare che a livello fisico Carlos arriverà a Cincinnati preparatissimo. Qualche dubbio in più riguarda ovviamente il suo gioco e la sua confidenza con la pallina, destina a crescere in queste ultime settimane di preparazione e nel corso dei primi tornei che disputerà.

Non va però nemmeno sottovalutato l’aspetto mentale, con Alcaraz che dopo quattro mesi di astinenza dalle competizioni con ogni probabilità tornerà in campo con una gran voglia di giocare e fare bene, di riscattare una stagione iniziata nel migliore dei modi con la vittoria all’Australian Open che gli ha permesso di realizzare il Career Grand Slam a soli 22 anni e poi bruscamente interrotta dall’infortunio al polso.