"Alcaraz non giocherà Wimbledon", ma Rusedski è pessimista anche su Sinner: "Jannik stanco, vincerà Djokovic"

L'ex campione britannico scettico sul rientro di Carlos dopo l'infortunio, dubbi pure sulla tenuta dell'azzurro: "A Londra grandissima occasione per Novak".

Diavolo di un Greg Rusedski. L’ex campione britannico ha fatto a pezzi in un colpo solo prima Carlos Alcaraz, poi Jannik Sinner. Per riproporre chi al loro posto? Novak Djokovic. Proprio così: nonostante manchi ancora più di un mese al via di “The Championships” e in mezzo ci sia un altro torneo dello Slam come il Roland Garros, Rusedski ha iniziato a fare le sue previsioni su Wimbledon. E ha sorpresa, ha tagliato fuori dalla corsa i Big Two del tennis di oggi: lo spagnolo, da inizio aprile alle prese con un fastidioso infortunio, e l’italiano, indiscusso dominatore degli ultimi tornei.

Rusedski scettico: “Alcaraz come Del Potro, ci vuole tempo”

Nell’ultima puntata del suo podcast “Off Court with Greg” il finalista degli US Open 1997 non ha nascosto il suo scetticismo sul possibile recupero del murciano, che dovrebbe rientrare al Queen’s, in programma due settimane prima dell’inizio di Wimbledon: “Non credo che Alcaraz ce la farà a disputare il torneo quest’anno. Carlos ci manca ma sono convinto che stia facendo la cosa giusta, ci vuole tempo per tornare al meglio. Probabilmente non vuol fare come Juan Martin Del Potro, tornato troppo presto e poi tediato da numerosi infortuni al polso che non gli hanno permesso di esprimere il suo vero potenziale. No, non credo proprio che Alcaraz giocherà Wimbledon”.

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I dubbi di Greg anche su Sinner: “Troppo stress da marzo”

Se i dubbi sullo spagnolo sono comprensibili, vista l’entità e la delicatezza del suo infortunio, sorprende invece lo scetticismo su Jannik Sinner, che per molti – in caso di ulteriore assenza di Alcaraz – sarebbe il grande favorito alla vittoria finale. Per l’attuale allenatore del francese Giovanni Mpetshi Perricard, infatti, il rosso di San Candido potrebbe pagare lo sforzo a cui è stato sottoposto negli ultimi mesi, in cui ha portato a casa Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. “Da marzo il suo fisico è sottoposto a uno stress notevole. Si prenderà del riposo dopo il Roland Garros, ma non sarà al massimo a Wimbledon”.

Il vero favorito per Wiimbledon è Nole: “Occhio a Djokovic”

Chi invece potrebbe essere al top è Novak Djokovic, che ormai – di fatto – si prepara solo per grandissimi appuntamenti come gli Slam. “È a Wimbledon a cui Nole sta pensando da un po’ ed è positivo che voglia raggiungere il suo apice proprio lì. A Londra vorrà essere in perfetta forma, ma cercherà anche di fare esperienza a Parigi, magari giocando qualche torneo sull’erba, per poi raggiungere il picco di forma a Wimbledon. Non bisogna mai sottovalutarlo. Se Novak è in salute e al massimo della forma, può battere chiunque. È ancora così forte. Nelle prossime settimane ci attendono dei momenti cruciali“.