Alcaraz non perde tempo: mentre Sinner si dà alla F1, Carlos torna in campo. La sfida per il 2026 è già lanciata

Se Jannik scende in pista, Alcaraz torna a impugnare la racchetta per un doppio match negli States: prima Tiafoe, poi Fonseca. Lo spagnolo si prepara per la nuova stagione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mentre Sinner si gode l’ultimo Gran Premio di F1 del Mondiale ad Abu Dhabi con la fidanzata-modella Laila Hasanovic e la famiglia, Carlos Alcaraz scalda i motori – per restare in tema – in vista del 2026. Sì, il numero uno della classifica ATP scenderà in campo stasera per un match esibizione con Tiafoe. C’è una forma da ritrovare per gli Australian Open, ma soprattutto per respingere l’assalto del rivale italiano.

Alcaraz non perde tempo: il numero 1 torna in campo

Vacanze a Miami tra Nba, Nfl e calcio, per Carlos. Che stasera, alle 23:30 italiane, farà il suo ritorno in campo dopo la sconfitta con Sinner alle ATP Finals di Torino e l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa Davis. Si tratta del primo dei due match di esibizione in programma negli States.

Si parte con la sfida al padrone di casa Frances Tiafoe, numero 30 del ranking, che si terrà al Prudential Center de Newark, nel New Jersey. A seguire, nella notte tra lunedì 8 dicembre e martedì 9 dicembre l’incontro col 19enne talento brasiliano Joao Fonseca, balzato alla 24esima posizione della classifica, al LoanDepot Park di Miami.

Infortunio alle spalle, riparte il testa a testa con Sinner

Alcaraz, in vacanza con gli amici, si trova in Florida da più di una settimana. Ha visto l’Inter Miami, consegnando il trofeo della Eastern Conference a Leo Messi e compagni, concedendosi incursioni anche in altri sport immortalato dai social ad assistere ai Miami Heat e ai Dolphins.

Ora, però, è tempo di impugnare la racchetta dopo 21 giorni di stop, dal ko contro Sinner appunto. L’infortunio al bicipite femorale è ormai alle spalle: nei giorni scorsi il murciano si è allenato per arrivare pronto al doppio test a stelle e strisce, gli ultimi di questo 2025 che ha chiuso in cima alla classifica.

Jannik si dà alla F1, poi il primo scontro diretto

Se Carlitos torna in campo, Sinner scende in pista. Già, come l’anno scorso, l’altoatesino si è regalato una domenica ad Abu Dhabi per godersi l’ultimo appuntamento del Mondiale di F1, con Norris, Verstappen e Piastri a contendersi il titolo.

In compagnia della fidanzata Laila Hasanovic e della famiglia, Jannik ha dispensato sorrisi e foto, concedendosi pure un giro in pista a sorpresa con Antonelli. Intanto il rivale Alcaraz inizia a fare sul serio. I due si ritroveranno l’uno contro l’altro il 10 gennaio a Seul, per il match di esibizione che anticipa l’inizio degli Australian Open.