Alcaraz, in Spagna hanno paura: a rischio anche lo US Open. E da Ferrero arriva l’ultimo sgarbo: “Allenerei Sinner”

Il tennista spagnolo prosegue il recupero per il problema al polso destro ma nessuno si sbilancia sulla data di rientro del numero 2 del mondo: anche lo slam negli States potrebbe essere a rischio

In Italia il tema rimane sempre centrato su quello che è successo a Jannik Sinner al Roland Garros. La crisi del numero 1 del mondo preoccupa ancora in vista dei prossimi impegni. Ma in Spagna di certo non si sta allegri visto che le condizioni del polso destro di Carlos Alcaraz continuano a essere fonte di preoccupazione.

La rivelazione di David Ferrer

Il talento di Jodar non ha di certo fatto dimenticare Carlos Alcaraz. La Spagna ha scoperto di avere tra le mani un altro potenziale fenomeno ma vuole anche al più presto riabbracciare il suo più grande campione. E a svelare qualche dettaglio sulle condizioni del numero 2 del mondo ci pensa il suo capitano di Coppa Davis, David Ferrer che nel corso di un’intervista a RNE Deportes ha svelato nuovi dettagli sulle sue condizioni: “Parlo spesso con lui e so che il recupero sta andando bene. L’obiettivo è che possa tornare durante la stagione al cemento e arrivare agli Us Open. Ma non lo so con certezza. In questo momento bisogna avere pazienza, siamo ancora in una fase di attesa e di lavoro. La cosa importante per lui è tornare quando sarà davvero pronto”.

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Le paure dalla Spagna

Il recupero di Alcaraz viene seguito a distanza anche dai giornalisti oltre che dai suoi tifosi. Si prova a trovare qualche indizio anche nei contenuti che il campione spagnolo posta sui social. Le ultime immagini hanno messo in evidenza un allenamento dell’iberico ma con la mano sinistra, oltre che qualche giorno di relax sulla spiaggia. Il tutore al polso destro non è più così vistoso come qualche settimana fa ma la preoccupazione resta. Nonostante i passi in avanti però c’è il timore che il ritorno ad agosto non potrebbe essere sicuro. Il polso è immobilizzato ormai da tempo e solo quando Carlos togliere definitivamente qualsiasi tipo di supporto alla mano dovrà riprendere la giusta mobilità e la forza necessaria che gli servono per il tennis. Il ritorno in campo per i tornei sul cemento non è per nulla sicuro.

Lo “schiaffo” di Ferrero

Carlos Alcaraz è costretto a guardare gli altri giocare mentre lui continua la sua fase di riabilitazione per il problema al polso destro. E dalle colonne del Corriere della Sera arrivano anche le parole al miele del suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero, solo che queste parole dolci non sono per lui quanto per il suo rivale Jannik Sinner: “Allenarlo? Fino a qualche mese fa avrei detto di no, ma ora penso che sarebbe bellissimo. Chi è meglio tra loro due? Carlos è bravissimo a rompere il ritmo di Jannik che in quello è praticamente imbattibile. Forse in questo momento Alcaraz ha ancora qualcosa in più ma parliamo di un 55% contro il 45%”.