Alcaraz fa pagare la penitenza a Cobolli e dimentica coach Ferrero, Sinner gli dà appuntamento in Corea

Risate in allenamento tra Carlos e Flavio, prima uscita "pubblica" per lo spagnolo senza il vecchio allenatore. Intanto Jannik presenta la supersfida-esibizione di Seul.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il giorno degli annunci e delle emozioni forti fa parte già del passato, Carlos Alcaraz s’è rimesso subito in pista. Lo spagnolo, per la verità, a dirla tutta non s’è mai realmente fermato: ha continuato a giocare anche a dicembre per dei match esibizione negli Stati Uniti. In questi giorni, invece, è tornato in Spagna. Si sta allenando a casa sua e s’è scelto uno sparring partner d’eccezione: Flavio Cobolli. Chi meglio del tennista azzurro per prepararsi col sorriso e col buonumore? In più, “Flavietto” era debitore nei confronti di Carlitos: doveva pagargli una penitenza. Cosa che è puntualmente avvenuta.

Cobolli a Murcia da Alcaraz: allenamento e tante risate

È stato proprio Cobolli a “spifferare” tutto attraverso i suoi canali social. In una storia Instagram dell’azzurro, fresco eroe di Davis in tandem con l’amico Matteo Berrettini, si possono ammirare gli scambi a velocità supersonica tra l’italiano e lo spagnolo sui campi in cemento dell’Academy di Murcia. Quella nel…profilo Instagram di Cobolli, peraltro, è la prima uscita pubblica, per così dire, di Alcaraz dopo il divorzio da coach Ferrero: e il murciano sembra assolutamente sereno, tranquillo, focalizzato sul suo lavoro in campo e sulla partitella con l’amico italiano. La “strana” didascalia di Cobolli? “Se paga”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scommessa persa: l’azzurro paga penitenza a Carlitos

In realtà quella di Flavio è un’ammissione: doveva una penitenza a Carlitos a causa di una scommessa persa in campo con lui. In cosa è consistita questa penitenza? Flavio, come egli stesso ha mostrato con un video tra le sue stories, ha dovuto portare Alcaraz sulla schiena in giro per il campo, tra risate a crepapelle. I due sono molto amici e forse proprio la vicinanza con Cobolli ha aiutato Alcaraz a dimenticare in fretta coach Ferrero e le polemiche legate al suo improvviso e inatteso allontanamento. In Spagna proprio non riescono a capacitarsi della circostanza, determinata – a quanto pare – da mere motivazioni di natura contrattuale.

Flavio Cobolli Instagram Story

Alcaraz, messaggio da Sinner: pronto per la super sfida

Cobolli si tratterrà qualche altro giorno a Murcia, poi sarà sostituito da Roberto Bautista. Alcaraz sta intensificando gli sforzi in vista degli Australian Open, prima però il 10 gennaio dovrà misurarsi nientemeno che con Jannik Sinner. È stato lo stesso rosso di San Candido a ricordare l’appuntamento a lui e a tutti i fan attraverso un videomessaggio diffuso dal suo account Instagram: “Ciao Corea sono Jannik, sono molto eccitato di tornare in campo a Seul per lo Hyundai Card Super Match. Ho sentito grandi cose sui tifosi coreani e non vedo l’ora di essere lì per la prima volta”. Anche se la sfida ad Alcaraz, quella vera, si consumerà migliaia di chilometri più a sud: a Melbourne.