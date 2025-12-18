Alcaraz fa pagare la penitenza a Cobolli e dimentica coach Ferrero, Sinner gli dà appuntamento in Corea

Il giorno degli annunci e delle emozioni forti fa parte già del passato, Carlos Alcaraz s’è rimesso subito in pista. Lo spagnolo, per la verità, a dirla tutta non s’è mai realmente fermato: ha continuato a giocare anche a dicembre per dei match esibizione negli Stati Uniti. In questi giorni, invece, è tornato in Spagna. Si sta allenando a casa sua e s’è scelto uno sparring partner d’eccezione: Flavio Cobolli. Chi meglio del tennista azzurro per prepararsi col sorriso e col buonumore? In più, “Flavietto” era debitore nei confronti di Carlitos: doveva pagargli una penitenza. Cosa che è puntualmente avvenuta.
Cobolli a Murcia da Alcaraz: allenamento e tante risate
È stato proprio Cobolli a “spifferare” tutto attraverso i suoi canali social. In una storia Instagram dell’azzurro, fresco eroe di Davis in tandem con l’amico Matteo Berrettini, si possono ammirare gli scambi a velocità supersonica tra l’italiano e lo spagnolo sui campi in cemento dell’Academy di Murcia. Quella nel…profilo Instagram di Cobolli, peraltro, è la prima uscita pubblica, per così dire, di Alcaraz dopo il divorzio da coach Ferrero: e il murciano sembra assolutamente sereno, tranquillo, focalizzato sul suo lavoro in campo e sulla partitella con l’amico italiano. La “strana” didascalia di Cobolli? “Se paga”.
Scommessa persa: l’azzurro paga penitenza a Carlitos
In realtà quella di Flavio è un’ammissione: doveva una penitenza a Carlitos a causa di una scommessa persa in campo con lui. In cosa è consistita questa penitenza? Flavio, come egli stesso ha mostrato con un video tra le sue stories, ha dovuto portare Alcaraz sulla schiena in giro per il campo, tra risate a crepapelle. I due sono molto amici e forse proprio la vicinanza con Cobolli ha aiutato Alcaraz a dimenticare in fretta coach Ferrero e le polemiche legate al suo improvviso e inatteso allontanamento. In Spagna proprio non riescono a capacitarsi della circostanza, determinata – a quanto pare – da mere motivazioni di natura contrattuale.
Alcaraz, messaggio da Sinner: pronto per la super sfida
Cobolli si tratterrà qualche altro giorno a Murcia, poi sarà sostituito da Roberto Bautista. Alcaraz sta intensificando gli sforzi in vista degli Australian Open, prima però il 10 gennaio dovrà misurarsi nientemeno che con Jannik Sinner. È stato lo stesso rosso di San Candido a ricordare l’appuntamento a lui e a tutti i fan attraverso un videomessaggio diffuso dal suo account Instagram: “Ciao Corea sono Jannik, sono molto eccitato di tornare in campo a Seul per lo Hyundai Card Super Match. Ho sentito grandi cose sui tifosi coreani e non vedo l’ora di essere lì per la prima volta”. Anche se la sfida ad Alcaraz, quella vera, si consumerà migliaia di chilometri più a sud: a Melbourne.