Alcaraz sotto pressione, Sinner verso una scelta inedita. Ivanisevic avverte lo spagnolo: “Jannik è come uno squalo”

La battaglia per il primo posto nel ranking ATP passa anche dalla stagione sulla terra rossa, Sinner potrebbe disputare tutti i Masters 1000 che si giocano sulla superficie, Alcaraz deve difendere un bottino di 2530 punti.

Jannik Sinner vuole provare a chiudere uno storico Sunshine Double. A Indian Wells e Miami, il numero 2 del mondo ha dimostrato di essere tornato ai suoi migliori livelli di forma. Meno pronto è sembrato invece il suo grande rivale Carlos Alcaraz che dopo l’eliminazione in semifinale in California, è uscito prematuramente anche in Florida. E ora la battaglia tra i due continua sulla terra rossa.

Alcaraz sotto pressione

La sconfitta in semifinale a Indian Wells, poi quella nei sedicesimi di finale a Miami: Carlos Alcaraz ha lasciato il Sunshine Double con qualche dubbio in più rispetto a quanti se ne aspettasse. Decisamente troppo presto per parlare di crisi riguardo un giocatore che ha appena completato il Career Grand Slam ed ha trionfato anche a Doha. Ma qualche piccolo segnale da guardare con un po’ di preoccupazione c’è come ha fatto notare anche l’ex tennista Greg Rusedski nel corso del suo podcast: “Sembra che si stia godendo la sua vita mondana un po’ troppo. Devi avere il tempo per riposare e recuperare. E’ un ragazzo giovane e vuole godersi la vita ma bisogna anche trovare il giusto equilibrio. E credo che questa sia una delle motivazioni che abbiano portato alla separazione da Juan Carlos Ferrero”.

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La scelta inedita di Sinner

Il cemento è la sua superficie preferita ma per fare il salto definitivo di qualità, Jannik Sinner deve diventare altrettanto letale anche sulla terra rossa. Dopo aver rinunciato a buona parte della stagione lo scorso anno (dopo la sospensione per il caso clostebol), le ultime voci raccontano di un Sinner intenzionato a giocare tutti i Masters 1000 che si giocano sulla superficie che gli è meno congeniale (Montecarlo, Madrid e Roma). Una scelta che si spiega con l’intenzione di arrivare al meglio all’appuntamento del Roland Garros ma anche per provare a mettere Alcaraz sotto pressione in classifica. Lo spagnolo nella scorsa stagione ha vinto a Montecarlo e a Roma, si è è fermato ai quarti di finale a Madrid e di mezzo è arrivata anche la finale a Barcellona: il tutto per un totale complessivo di 2530 punti contro i 650 punti che dovrà difendere Sinner in virtù della finale agli Internazionali 2025.

Ivanisevic: “Sinner come Djokovic, è uno squalo”

Sinner o Alcaraz, è questa la domanda che viene chiesta a esperti o ex giocatori ormai da mesi. E neanche Goran Ivanisevic si può tirare indietro dal confronto tra i due giocatori che stanno dominando il mondo del tennis: “Mi piacciono entrambi. Ho seguito Sinner sin da quando era junior e mi piace sia come persona che come tennista. Alcaraz è un tennista versatile, si diverte giocando a tennis. Ho sempre paragonato Sinner a Djokovic, credo siano molto simili solo che ora l’italiano ha molta più potenza a disposizione, un motore migliore e pneumatici migliori. Quando ti prende è come uno squalo, ti divora. Alcaraz gioca, va su e giù. E’ incredibile quanto siano differente e le loro partite sono bellissime come la finale di Parigi dello scorso anno”.