Cene a base di pesce e selfie per lo spagnolo, che torna a sorridere dopo l'infortunio: l'incrocio sfiorato con Dua Lipa (a Ischia) mentre Magic Johnson è nella vicina Ponza.

L’anno scorso aveva affittato una villetta a Londra per meglio giostrare i suoi impegni a Wimbledon, stavolta Carlos Alcaraz al grigiore della City ha preferito gioco forza i bagliori e l’incanto del Sud Italia. Costretto a dare forfait ai “Championships” a causa dell’infortunio al polso rimediato al torneo di Barcellona e che non gli dà tregua da aprile, Carlitos ha deciso di stare lontano dai campi e dalle atmosfere dello Slam sull’erba. A Wimbledon potrebbe fare una capatina più avanti, magari per la finale. Per il momento il campione spagnolo, tra una riabilitazione e l’altra in vista del sospirato ritorno in campo sul cemento nordamericano, ha scelto Procida.

Alcaraz a Procida: l’incrocio sfiorato con Dua Lipa

In pochi si aspettavano di vederlo nell’isola meno reclamizzata – ma forse proprio per questo la più autentica e meno incontaminata – del Golfo di Napoli. In tanti scelgono Ischia, come Dua Lipa, l’amica di Carlitos recentemente convolata a nozze con Callum Turner a Palermo e che qualche giorno fa ha postato orgogliosa un suo scatto dall’Isola Verde con la maglia del Napoli addosso e la scritta emozionata: “Paradiso in Terra”. LeBron James, qualche tempo fa, era stato a Capri, dove s’era dilettato a giocare a golf finendo per giunta al centro di qualche polemica. E che dire di Magic Johnson, avvistato un po’ più a nord, a Ponza, perla dell’arcipelago delle Ponziane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’affetto dei fan per Carlos: foto, selfie e tanta allegria

Carlitos s’è materializzato in sordina a Procida, la mitica “Isola di Arturo” descritta da Elsa Morante, e non sono stati pochi a strabuzzare gli occhi quando l’hanno visto: “Ma è proprio lui?”. Sì, per rilanciare la sfida a Jannik Sinner lo spagnolo ha scelto proprio l’Italia. Niente di meglio della quiete, della bellezza e dei colori di Procida per ritrovare pace interiore e fiducia nella lunga strada verso il ritorno alle gare, niente di più convolgente dell’affetto della gente del sud per recuperare il sorriso, che il murciano non ha negato a nessuno nei tanti selfie e nelle innumerevoli fotografie concesse ai fan.

Cena a base di pesce e brindisi alle sfide con Sinner e Zverev

Alcaraz, per la precisione, è sbarcato a Procida in serata, nel porticciolo della Corricella, insieme ad alcuni amici. È stato a cena al ristorante “Il Pescatore”, uno dei più rinomati dell’isola, dove ha assaggiato le delizie del pescato locale, accompagnandolo – ma senza esagerare – con un bicchiere di Falanghina, il vino bianco dal sapore brioso ed effervescente, simile al suo stile di gioco. Una serata spensierata nel bel mezzo di una visita a sorpresa. Nei prossimi giorni tornerà a pensare al rientro, agli US Open, alla rincorsa a Sinner e alle minacce di Zverev. Ma per il momento, come insegna Phil Collins, “Another day in Paradise”: sì, anche per Alcaraz il Paradiso in Terra è proprio qui.