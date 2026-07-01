L’anno scorso aveva affittato una villetta a Londra per meglio giostrare i suoi impegni a Wimbledon, stavolta Carlos Alcaraz al grigiore della City ha preferito gioco forza i bagliori e l’incanto del Sud Italia. Costretto a dare forfait ai “Championships” a causa dell’infortunio al polso rimediato al torneo di Barcellona e che non gli dà tregua da aprile, Carlitos ha deciso di stare lontano dai campi e dalle atmosfere dello Slam sull’erba. A Wimbledon potrebbe fare una capatina più avanti, magari per la finale. Per il momento il campione spagnolo, tra una riabilitazione e l’altra in vista del sospirato ritorno in campo sul cemento nordamericano, ha scelto Procida.
- Alcaraz a Procida: l'incrocio sfiorato con Dua Lipa
- L'affetto dei fan per Carlos: foto, selfie e tanta allegria
- Cena a base di pesce e brindisi alle sfide con Sinner e Zverev
Alcaraz a Procida: l’incrocio sfiorato con Dua Lipa
In pochi si aspettavano di vederlo nell’isola meno reclamizzata – ma forse proprio per questo la più autentica e meno incontaminata – del Golfo di Napoli. In tanti scelgono Ischia, come Dua Lipa, l’amica di Carlitos recentemente convolata a nozze con Callum Turner a Palermo e che qualche giorno fa ha postato orgogliosa un suo scatto dall’Isola Verde con la maglia del Napoli addosso e la scritta emozionata: “Paradiso in Terra”. LeBron James, qualche tempo fa, era stato a Capri, dove s’era dilettato a giocare a golf finendo per giunta al centro di qualche polemica. E che dire di Magic Johnson, avvistato un po’ più a nord, a Ponza, perla dell’arcipelago delle Ponziane.
L’affetto dei fan per Carlos: foto, selfie e tanta allegria
Carlitos s’è materializzato in sordina a Procida, la mitica “Isola di Arturo” descritta da Elsa Morante, e non sono stati pochi a strabuzzare gli occhi quando l’hanno visto: “Ma è proprio lui?”. Sì, per rilanciare la sfida a Jannik Sinner lo spagnolo ha scelto proprio l’Italia. Niente di meglio della quiete, della bellezza e dei colori di Procida per ritrovare pace interiore e fiducia nella lunga strada verso il ritorno alle gare, niente di più convolgente dell’affetto della gente del sud per recuperare il sorriso, che il murciano non ha negato a nessuno nei tanti selfie e nelle innumerevoli fotografie concesse ai fan.
Cena a base di pesce e brindisi alle sfide con Sinner e Zverev
Alcaraz, per la precisione, è sbarcato a Procida in serata, nel porticciolo della Corricella, insieme ad alcuni amici. È stato a cena al ristorante “Il Pescatore”, uno dei più rinomati dell’isola, dove ha assaggiato le delizie del pescato locale, accompagnandolo – ma senza esagerare – con un bicchiere di Falanghina, il vino bianco dal sapore brioso ed effervescente, simile al suo stile di gioco. Una serata spensierata nel bel mezzo di una visita a sorpresa. Nei prossimi giorni tornerà a pensare al rientro, agli US Open, alla rincorsa a Sinner e alle minacce di Zverev. Ma per il momento, come insegna Phil Collins, “Another day in Paradise”: sì, anche per Alcaraz il Paradiso in Terra è proprio qui.