“Meglio di Federer e Nadal”, la profezia di McEnroe su Alcaraz è un avvertimento a Sinner. Poi la “sentenza” a Medvedev

L’ex fuoriclasse statunitense si lancia ancora una volta in un paragone ardito: per lui Alcaraz è più talentuoso dei Big 3 ma lascia uno spazio anche per Sinner,

John McEnroe confessa ancora una volta il suo “amore” per Carlos Alcaraz. Non è un segreto che il leggendario tennista americano abbia un debole per lo spagnolo che forse per certi versi ricorda anche il suo modo di giocare. E le prestazioni a New York non hanno fatto altro che rendere questa ammirazione ancora più forte. E per Sinner è un avvertimento importante.

Il più talentuoso di sempre

Qualche giorno fa John McEnroe si è esposto ancora una volta su Carlos Alcaraz: “A questa età è il giocatore più talentuoso che abbia visto su un campo da tennis. Per me meglio anche di Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic e io ho un grande rispetto per questi tre giocatori. Il mio idolo era Rod Laver e ho giocato contro Pete Sampras. Ma quando è in forma Alcaraz è un giocatore incredibile. Uno dei più veloci mai visti in un campo da tennis con un grande personalità e un grande atteggiamento. E nel suo repertorio ha tutti i colpi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’avvertimento a Sinner e ad…Alcaraz

La profezia di McEnroe sembra un avvenimento a Jannik Sinner. Del resto questi US Open rappresentano un punto centrale nella stagione dello spagnolo e dell’altoatesino soprattutto per quanto riguarda la corsa al numero 1 in classifica. Alcaraz ha avuto una stagione al limite della perfezione soprattutto a cominciare dai tornei sul rosso e a New York sta dimostrando un livello clamoroso. Contro Darderi ha dominato nonostante un problema al ginocchio. Sinner è avvisato ma lo è anche lo stesso Carlitos perché McEnroe non fa sconti: “Per me Alcaraz è superiore a Sinner ma se lo spagnolo non gioca al 100%, Jannik lo batte”.

La sentenza su Medvedev

Uno dei casi destinati a far discutere ancora a lungo avvenuti nel corso degli US Open è quello che ha riguardato Daniil Medvedev. Il russo si è reso protagonista di un vero e proprio show nel corso del match poi perso contro Bonzi. E sulla vicenda non poteva non intervenire McEnroe, il cui rapporto con i giudici di sedia è diventato leggendario: “Ho amato ogni minuto di quello scambio. Ma ormai Medvedev ha rinunciato da tempo, da mesi ormai. Sono preoccupato per il suo livello, non sa quello che sta facendo soprattutto per uno che sul cemento è sempre stato bravo. Ormai sembra non aver fiducia. Non sono sicuro possa reagire a questo punto, mi sembra completamente perso e non so cosa possa riservargli il futuro”.