Alcaraz replica alla frecciata di Djokovic e annuncia i nuovi coach: Carlos ora spaventa Sinner

Dopo aver travolto Moutet, lo spagnolo fa un'ammissione sulle novità del suo servizio e risponde a Nole. Il fratello Alvaro entra ufficialmente nel team.

La prima settimana agli Australian Open di Carlos Alcaraz si è chiusa senza particolari intoppi. Anche lo scoglio rappresentato da Corentin Moutet, uno dei “cattivi” del circuito, è stato superato in scioltezza dal murciano, che dal prossimo turno – gli ottavi di finale – inizierà a testarsi contro avversari di ben altro spessore: primo della lista lo statunitense Tommy Paul. In attesa di tornare in campo, Carlitos è stato molto esaustivo ai microfoni: ha risposto col sorriso (ma neanche tanto) a una provocazione di Novak Djokovic, ha annunciato un nuovo innesto nel team e ha fatto una rivelazione importante sul suo attuale momento.

Djokovic gli chiede il copyright sul servizio, Alcaraz risponde

Non è rimasta senza risposta la frecciatina di Djokovic nei confronti dello spagnolo: “Il suo servizio assomiglia tantissimo al mio, gli chiederò il copyright”. “Ecco il contratto, firmo subito”, ha ironizzato il numero 1. “È vero, abbiamo scherzato un po’ su questo. Mi ha mandato un messaggio durante la preparazione, è stato divertente. Devo dire che ho visto delle compilation di entrambi i servizi, il mio e il suo, e ci sono molte somiglianze, non posso nasconderlo. Penso che Djokovic serva molto bene e che la sua tecnica sia molto semplice, mi è sempre piaciuto il suo modo di battere. Ho apportato delle modifiche e il risultato è stato questo, ma non Ma non è il risultato dello studio del servizio di Novak”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nuovo innesto nel team di Carlos: “ingaggiato” il fratello Alvaro

Il murciano ha anche confermato l’ingresso a pieno titolo del fratello Alvaro nel suo team, al fianco di Samuel Lopez come allenatore. Saranno loro a sostituire a tutti gli effetti Juan Carlos Ferrero nel coaching dello spagnolo. “Mio fratello è una persona molto importante nella mia vita personale e professionale”, ha ammesso Carlitos. “Porta molto nella mia vita. Ha giocato a tennis e avrà un ruolo più importante accanto a Samuel d’ora in poi”. Due coach, dunque, proprio come Sinner che si avvale delle dritte e dei consigli di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Di sicuro un eventuale licenziamento del fratello Alvaro sarebbe piuttosto complicato.

Alcaraz e il “nuovo” stile semplice: “Mi aiuta a sentirmi bene”

Alcaraz ha anche parlato del momento particolare che sta vivendo, assicurando di sentirsi molto tranquillo: “Ho ancora ampi margini di miglioramento, ma per ora sto andando davvero bene. Mi sento molto a mio agio, che è la cosa più importante per me. In ogni allenamento, in ogni riscaldamento e anche in partita presto molta attenzione a fare nel modo giusto quello che abbiamo preparato. Il bello di uno stile di gioco così fluido, pulito e semplice è che quando sono bloccato e non so cosa fare, il mio pensiero è di semplificare le cose. Ed è questo che mi aiuta a tornare a sentirmi bene. Ecco perché abbiamo scelto una meccanica di gioco così semplice“.