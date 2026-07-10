Lo spagnolo ha deciso di dare forfait anche al Masters 1000 in Canada e di rinviare il ritorno in campo a Cincinnati: Becker ha un timore ma in Spagna cresce l’ottimismo

Carlos Alcaraz non vuole lasciare nulla al caso e soprattutto non vuole correre rischi. Lo spagnolo ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario prima di rientrare in campo. Il tennista nella giornata di ieri ha deciso di dare forfait anche al Masters 1000 in Canada (quest’anno il torneo maschile si gioca a Montreal) e puntare direttamente al ritorno a Cincinnati che ha vinto nella scorsa stagione. Becker ha un timore ma in Spagna cresce l’ottimismo.

La decisione di Alcaraz

Una scelta ponderata come tutte quelle che Carlos Alcaraz ha deciso di prendere nel corso degli ultimi mesi, che ha deciso di rinunciare a Montreal. Nessuna fretta, nessun bisogno di correre per tornare in campo ma meglio la prudenza. L’infortunio al polso ha spaventato lo spagnolo e il suo team, una zona del corpo che per un tennista può portare anche conseguenze a lungo termine e per questo Carlos ha deciso di saltare una grossa fetta della stagione. Non è ancora il momento di tornare, in un primo momento si era pensato di poter vedere il tennista iberico in campo a Montreal, ma anche in virtù della mancata partecipazione dello scorso anno (quindi senza punti da difendere), il rientro si è spostato un po’ più avanti e in particolare sul Masters 1000 di Cincinnati che invece lo scorso anno ha vinto.

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Il timore di Becker

L’annuncio del forfait a Montreal però un po’ di allarme tra i tifosi di Alcaraz lo ha sicuramente scatenato. Appena è venuta fuori la notizia in tanti si sono chiesti se fosse andato storto qualcosa. E tra questi c’è stato anche l’ex tennista Boris Becker che ha espresso un timore: “Spero soltanto che questa situazione non si trasformi in un caso alla Dominic Thiem che dal problema al polso non si è mai ripreso del tutto. Le lesioni al polso non sono uno scherzo per i tennisti”.

L’ottimismo in Spagna e lo strano allenamento

La preoccupazione però non sembra aver colpito la Spagna dove nonostante la rinuncia al Canada continua a crescere l’ottimismo per rivedere Carlos in campo. Le voci che arrivano dal suo staff sono rassicuranti e l’esame a cui si è sottoposto nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile, sembra aver portato ulteriori buone notizie. Ma a rassicurare tutti ci ha pensato anche il diretto interessato che ha postato un video degli ultimi allenamenti che lo mostrano reggere con la mano destra una racchetta senza corde. Il tennista di Murcia sta provando in questo modo, facendo meno sforzo possibile a riprendere confidenza con i movimenti del polso e della racchetta.