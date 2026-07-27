Alcaraz, US Open ancora a rischio: la data decisiva per lo spagnolo, cosa filtra. Sinner lo aspetta a Cincinnati

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora qualche giorno, o chissà solo qualche ora prima di capire quale sarà la decisione di Carlos Alcaraz. L’infortunio al polso ha costretto lo spagnolo a un’assenza lunghissima che potrebbe esaurirsi a Cincinnati, Masters 1000 che lo vede nella lista degli iscritti. Ma il condizionale è ancora d’obbligo e se dovesse arrivare un’altra rinuncia, suonerebbe il campanello d’allarme più importante in vista degli US Open.

La rivelazione di Rusedski

I dubbi sulla presenza di Carlos Alcaraz agli US Open continuano e saranno fugati soltanto nei prossimi giorni. Lo spagnolo è iscritto al torneo di Cincinnati che dovrebbe segnare il suo ritorno in campo dopo la lunga assenza per il problema al polso. E proprio il torneo americano assume un’importanza unica in vista dell’ultimo slam della stagione. C’è infatti chi ancora mette in dubbio la presenza dello spagnolo. E l’ex giocatore Greg Rusedski nel suo post rivela quale sarà la deadline per capire il futuro di Alcaraz: “Se gioca Cincinnati e se il polso regge, credo sia una notizia fondamentale per il nostro sport perché lo vogliamo tutti in campo. Ma se non dovesse giocare quel torneo allora vuol dire che non giocherà neanche gli US Open. E’ fermo da molto tempo, ha bisogno di giocare un po’ di partita. Il fatto che si gioca un Masters su 12 giorni può essere d’aiuto, c’è un po’ di respiro tra una partita e l’altra ma i punti di domanda sono ancora tanti. Riprendere a giocare in uno slam, con match sui 5 set mi sembrerebbe molto complicato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner lo aspetta a Cincinnati

Appuntamento a Cincinnati come nella scorsa stagione. Il cammino di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbe tornare a incrociarsi di nuovo e molto presto. I due giocatori, per motivi diversi, hanno infatti scelto la stessa marcia di avvicinamento a gli US Open. Da una parte il numero 1 del mondo che ha preferito concedersi qualche giorno in più di relax e tornare in campo solo nel torneo sul cemento americano. Dall’altra lo spagnolo che fa ancora i conti con l’infortunio patito nel mese di aprile e che ancora alimenta dubbi sulle sue condizioni. Nel 2025 i due arrivarono in finale con Sinner che però non riuscì a finire il match a causa di un problema fisico. Ora tutti gli appassionati di tennis si aspettano una nuova sfida sul cemento americano.

Il record di Alcaraz

Nonostante una lunghissima assenza dai campi da tennis, Carlos Alcaraz riesce comunque a macinare record. Lo spagnolo preferirebbe di gran lunga tornare a giocare ma proprio questa settimana taglia un traguardo storico soprattutto per un giocatore come lui. Il 25 luglio 2022 Carlos batte Lorenzo Musetti nella finale di Amburgo e per la prima volta entra tra i migliori 5 al mondo. Da quel momento non ha mai lasciato la Top 5 della classifica ATP: un regno che dura da quattro anni e che va a eguagliare il record di Andy Murray, l’ultimo ad avere cantato un traguardo del genere con il britannico che è rimasto in Top5 da settembre 2008 a inizio 2014.