Nonostante i progressi negli ultimi allenamento, lo spagnolo ha ufficializzato il forfait per l'ultimo Masters 1000 prima di Flushing Meadows: il motivo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gli ultimi allenamenti a ritmo intenso, puntualmente documentati sui social, e il lavoro specifico su tutte le componenti tecniche e agonistiche, compreso il colpire la pallina con un occhio coperto da un cono, lasciavano sperare in un recupero ormai prossimo. Invece bisognerà attendere ancora per rivedere Carlos Alcaraz sui campi da tennis. Lo spagnolo, tornato numero 2 della classifica ATP ma forzatamente a riposo da aprile a causa di un infortunio al polso rimediato durante l’ATP di Barcellona, non ci sarà al Masters 1000 di Cincinnati, ultimo grande appuntamento prima degli US Open. Gli organizzatori ne hanno annunciato il forfait.

L’annuncio degli organizzatori: Alcaraz salta Cincinnati

“Carlos Alcaraz si è ritirato dal Cincinnati Open. In bocca al lupo al nostro campione del 2025 per il suo percorso di recupero. Non vediamo l’ora di darti il benvenuto l’anno prossimo!”. Con questa amara nota la direzione del “Cincy” ha ufficializzato il forfait del campione spagnolo, che nella finale della scorsa edizione aveva sconfitto Jannik Sinner, provato da un misterioso virus. Il torneo, in programma dal 13 al 23 agosto, perde dunque uno dei suoi massimi protagonisti. A differenza di Montreal, in ogni caso, ci saranno – salvo imprevisti – tutti gli altri: Sinner, Djokovic e gli altri big assenti, chi per un motivo chi per un altro, dal Canadian Open.

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L’infortunio al polso di Carlos e la lunga assenza dai campi

La nuova sfida tra Alcaraz e Sinner, dunque, non ci sarà sui campi in cemento dell’Ohio ma sarà rimandata – eventualmente – agl US Open. Anche se ora la partecipazione dello spagnolo all’ultimo Slam dell’anno torna drammaticamente a rischio. Carlitos non scende in campo dal 14 aprile, quando superò a fatica il finlandese Otto Virtanen a Barcellona. Poche ore dopo annunciò il suo ritiro per un problema al polso che sembrava di lieve entità e che invece non gli ha dato tregua. Alcaraz ha saltato Roland Garros, Wimbledon e tutti i Masters 1000 in programma da aprile ad agosto: Madrid, Roma, Montreal e, appunto, Cincinnati.

I riflessi del forfait di Alcaraz su Cincinnati e US Open

Non è chiaro se siano sopraggiunti altri problemi di natura fisica per Alcaraz, oppure se la decisione di disertare Cincinnati sia motivata solo dalla prudenza volta a non compromettere la sua partecipazione allo Slam newyorchese. Lo spagnolo pareva aver compiuto grandi progressi nelle ultime settimane, sui social erano pure comparsi gli spoiler dei completini scelti per gli US Open. In ogni caso la sua assenza ha già ridisegnato il main draw di Cincinnati, con Zverev numero 2 alle spalle di Sinner. A questo punto sarà ridisegnato anche il main draw di Flushing Meadows, con Alcaraz (se giocherà) numero 3 del seeding e dunque possibile avversario di Sinner già in semifinale, anziché in finale.