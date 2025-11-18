Ufficiale, Alcaraz si ritira dalla Coppa Davis: "Torno a casa ferito". Distrutto da Sinner e dal tour de force

Spagna senza il suo campione a Bologna: l'edema muscolare lo ha convinto a dare forfait dopo gli ultimi consulti. Il problema di Tokyo e la rincorsa per giocare le ATP Finals.

“Me voy dolido a casa…”, vale a dire “Torno a casa ferito”. Con queste parole colme d’amarezza Carlos Alcaraz ha ufficializzato che non prenderà parte alle Finals di Coppa Davis a Bologna. Avrebbe dovuto debuttare con la Spagna giovedì contro la Cechia, in una sfida già difficile di suo contro i talenti Mensik e Lehecka e che ora, senza di lui, per le Furie Rosse rischia di trasformarsi in una Via Crucis. Carlitos ha provato fino all’ultimo a tenere accesa la fiammella della speranza, poi ha dovuto alzare bandiera bianca, inchiodato dagli ultimi consulti, messo ko da un edema muscolare che già si era palesato nel corso della finale delle ATP Finals contro Jannik Sinner.

Niente Davis per Alcaraz: Spagna senza il suo totem

“Dopo un lunedì frenetico di esami medici e analisi dei risultati, martedì mattina è stata confermata la peggiore notizia possibile per la nazionale spagnola di tennis: Carlos Alcaraz non giocherà la Final Eight di Coppa Davis di questa settimana a Bologna. Lo ha confermato lo stesso numero uno del mondo”. Comincia così un lungo e appassionato articolo dedicato da AS all’annuncio del forfait del murciano. Una notizia che sta sconvolgendo la Spagna, che puntava molto sull’impiego del suo campione più rappresentativo, attuale numero 1 al mondo, per riconquistare l’insalatiera. Ora dovrà provarci senza di lui.

Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis: il post Instagram

Questo, invece, il post condiviso dallo stesso Carlos Alcaraz su Instagram: “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna la Coppa Davis a Bologna… ho un edema al bicipite femorale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c’è e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per l’Insalatiera. Torno a casa triste…”. Beffardamente, anche in questa partita a distanza si è rivelata dunque più lungimirante la decisione di Jannik Sinner di rinunciare in partenza alle Finals, evitando di sovraccaricare muscoli e gambe già sottoposti a stress intensissimi.

Edema muscolare, impossibile giocare per Carlitos

A mettere ko Alcaraz, come detto, un edema muscolare che si è formato all’altezza del bicipite femorale della coscia destra. Un indurimento consistente del muscolo che non consentirà, in base agli esami sostenuti, a Carlitos di scendere in campo a breve. Lo spagnolo, che già durante la finale con Sinner aveva richiesto in due occasioni il medical timeout, era apparso preoccupato in conferenza stampa a Torino, ma aveva assicurato: “Voglio giocare la Coppa Davis”. Per questo aveva raggiunto Bologna, confidando in un paio di giorni di riposo per rimettersi in sesto prima del match coi cechi. Ma il verdetto medico è stato impietoso. Impossibile giocare, anche per un generoso come lui.

Troppi impegni e recupero affannoso: Alcaraz ko

A conti fatti, il tour de force estenuante sostenuto in stagione, dove non ha rinunciato neanche a diversi match di esibizione (e altri sono in programma a inizio dicembre), insieme all’affannosa rincorsa per rientrare nel circuito dopo il problema alla caviglia accusato nel corso del torneo di Tokyo, si sono rivelati un boomerang per Carlitos, che ne ha pagato il conto proprio in occasione dell’evento a cui forse teneva di più. Quello in cui avrebbe gareggiato non (solo) per se stesso, ma per la Spagna, seguendo le orme del suo mito, quel Rafa Nadal che proprio in Davis, lo scorso anno, ha giocato la sua ultima partita.