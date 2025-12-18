Alcaraz, la rivelazione sull’addio a Ferrero: “Non ha deciso lui”. Il ruolo del padre nella vicenda e spunta il nome di Nadal

La decisione del tennista numero 1 del mondo di separarsi dal suo allenatore storico fa discutere in Spagna: una scelta che secondo il primo coach di Alcaraz non avrebbe preso lui. E spuntano altre motivazioni

Nessuno del mondo del tennis si aspettava una notizia del genere. La decisione di Carlos Alcaraz di chiudere la collaborazione con Juan Carlos Ferrero è arrivata come una bomba a squarciare la serenità e la calma della offseason. E ora, soprattutto in Spagna, si provano a capire le motivazioni che hanno spinto verso una decisione tanto imprevista.

La rivelazione di Kiko Navarro

La notizia della separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero ha gettato nel panico i media spagnoli. Pochissimi, anzi forse nessuno, aveva previsto una situazione del genere. E con il passare delle ore emergono delle cose non dette circa il rapporto tra il tennista spagnolo e il suo allenatore. Una di queste la rivela alla radio spagnola, RNE Kiki Navarro uno dei primi coach del tennista numero 1 al mondo: “Questa non è una decisione che ha preso Carlos ma le persone che gli sono intorno. Carlos è sempre dalla parte del suo allenatore, lo è stato con me e lo è stato con Juan Carlos. Ma arriva un momento anche per ragioni non legate allo sport, ed è stata presa questa decisione. Ribadisco che questa è una decisione che è stata presa dalle persone intorno a Carlos non da lui stesso”.

Il ruolo del papà di Carlos

Nella vicenda avrebbe avuto un ruolo centrale il padre di Carlos Alcaraz, che avrebbe spinto il numero 1 al mondo a prendere questa decisione. Ci sono stati dei contrasti molto forti riguardo il rinnovo del contratto di Juan Carlos Ferrero (come rivelato già nella giornata di ieri), ma ci sarebbero stati dei dissapori nel corso degli ultimi mesi anche per la gestione della figura “Alcaraz”. La famiglia e alcuni membri del suo staff infatti pare non apprezzassero il pugno di ferro con cui Ferrero gestiva la vita del campione, il focus del tecnico è sempre stato sulle questioni di campo mentre l’entourage del giocatore avrebbe voluto sfruttare maggiormente le opportunità economiche e commerciali.

Chi insieme a Lopez

La preparazione di Alcaraz verso la prossima stagione comincerà sotto la guida di Samuel Lopez che è stato nell’angolo dello spagnolo nel 2025, un’annata da record. Il tecnico spagnolo ha anche festeggiato, proprio insieme a Ferrero, la vittoria del titolo di allenatore dell’anno. Ma dalla Spagna sono sicuri che molto presto arriverà nel team anche un nome big, una sorta di superallenatore che possa rappresentare per Carlos una figura di riferimento e non solo dal punto di vista tecnico. E per questo motivo c’è chi ha già avanzato il nome di Rafa Nadal. Congetture al momento, fatte da chi ritiene che il 22enne di Murcia abbia bisogno di una figura di riferimento anche in questa seconda fase della sua carriera. E nel corso dei prossimi giorni non è impensabile che vengono fuori anche i nomi di Murray, Moya e altri grandi campioni del passato.