Alcaraz, svelato l’infortunio: cos’è la tenosinovite e il possibile rientro. Mahut insinua: “Djokovic non è dispiaciuto”

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sull’infortunio al polso del tennista numero 2 al mondo che vorrebbe rientrare sull’erba del Queen’s. E dalla Francia arriva un attacco a Nole

Un problema al polso, la preoccupazione e poi l’annuncio che nessuno avrebbe voluto. Carlos Alcaraz dopo aver rinunciato a Madrid, ha dovuto mettere nel cassetto anche la possibilità di ripetere i successi conquistati la scorsa stagione sulla terra rossa di Roma e del Roland Garros. Lo spagnolo dovrebbe rimanere fuori almeno due mesi per poi provare a tornare in campo in vista di Wimbledon. E dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul problema che lo ha fermato.

La rivelazione dalla Spagna

La Spagna segue con grande interesse quello che sta succedendo a Carlos Alcaraz. L’infortunio del tennista spagnolo è stato una docciata gelata per tutti i suoi fan che volevano ammirarlo a Barcellona prima e a Madrid poi. Invece dopo aver di fatto rinunciato ai due tornei iberici, Carlos è stato costretto a dire addio anche agli Internazionali di Roma e, decisione ancora più sofferta, al Roland Garros.

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A provare a fare chiarezza sulle sue condizioni è il giornalista Angel Garcia, di Come, che spiega: “Si tratta solo di un’infiammazione non c’è nessuna rottura. Ma è molto dolorosa e c’è la convinzione che se avesse giocato il Roland Garros rischiava di rompersi il tendine e procurarsi qualcosa di più serio. E’ assolutamente convinto di tornare più forte di prima e lavorerà su tutti gli aspetti che non coinvolgono il polso: fisico e mobilità. Anche Nadal ha avuto un infortunio simile ed è tornato dopo due mesi. Il suo obiettivo è tornare in campo al Queen’s per preparare Wimbledon”.

Che cos’è la tenosivite

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna rivelano dunque che ad aver fermato Carlos Alcarazsia la tenosivite. Si tratta di un infortunio che può ricorrere molto spesso tra i tennisti in quanto prodotta dal movimento ripetitivo e costante della rotazione del polso per colpire la palline e generare potenza ed effetto sulla palla. E’ un dolore che si localizza nella zona laterale del pollice della mano e rende anche molto complicato persino tenere la racchetta in mano. La tenosivite può essere sia acuta che cronica in relazione dalla durata dell’infiammazione che la caratterizza. E’ un infortunio molto insidioso che spesso si può risolvere nel giro di qualche settimana con riposo e antinfiammatori ma allo stesso tempo se non curato adeguatamente presenta il rischio di diventare cronica e dunque molto difficile da sconfiggere.

Mahut: “Djokovic è quello meno dispiaciuto”

Jannik Sinner ha dimostrato tutta la sua sportività negli ultimi giorni con le parole sull’infortunio dell’amico e rivale che sono state un esempio per tutti. Dalla Francia invece stavolta le insinuazioni colpiscono un altro degli assenti a Madrid, Novak Djokovic. A lanciarle è l’ex tennista transalpino Nicolas Mahut nel corso di un’intervista con l’Equipe: “Siamo tutti dispiaciuti per Alcaraz, siamo dispiaciuti anche per i tifosi francesi e per il Roland Garros anche perché quando lui è in campo lo spettacolo è assicurato. Ma questo significa che anche altri giocatori avranno delle speranze di vincere. Forse ce n’è solo uno che non è dispiaciuto e si tratta di Djokovic”.