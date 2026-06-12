Alcaraz in stile Rocky e finalmente senza tutore: Ferrer rassicura la Spagna sul rientro, obiettivo US Open

Arrivano immagini confortanti sul recupero di Alcaraz, tornato finalmente a mostrarsi senza tutore. A rassicurare i tifosi spagnoli sul rientro di Carlos ci ha pensato anche David Ferrer

Ancora nessuna ufficialità sul rientro e sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Dal profilo Instagram del suo preparatore atletico arrivano però immagini incoraggianti, con lo spagnolo apparso per la prima volta dall’infortunio rimediato a Barcellona senza il tutore sul braccio destro. Un segnale positivo e che, insieme alle parole di David Ferrer, permettono ai tanti tifosi spagnoli di guardare con ottimismo al rientro del numero 2 al mondo in tempo per lo US Open.

Alcaraz in stile Rocky e (finalmente) senza tutore

Continua il recupero di Alcaraz e, stando alle immagini che si trovano sui social, anche piuttosto bene. Dopo circa due mesi infatti per la prima volta Carlos ha iniziato ad allenarsi senza tutore. Una storia del suo preparatore atletico ritrae infatti lo spagnolo intento in un’intensa in stile Rocky, come suggerisce anche la didascalia, corsa con il braccio completamente libero. Al momento non è dato sapere se Alcaraz abbia anche già iniziato a utilizzare la racchetta anche con il braccio destro, ma le immagini permettono senza dubbio di guardare al futuro con un certo ottimismo.

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Storia Instagram Albertolledoquiles

Ferrer rassicura la Spagna su Alcaraz

A rassicurare gli appassionati e soprattutto i tifosi spagnoli ci ha pensato anche l’allenatore della squadra iberica di Coppa Davis David Ferrer, che in un’intervista rilasciata ad AS ha affermato come il recupero di Alcaraz stia andando per il verso giusto: “Alcaraz? Va bene, dovete stare tranquilli. State certi che tutto sta andando bene. L’importante è che Carlos guarisca completamente, un giorno alla volta. Non c’è bisogno di pensarci troppo. È un infortunio che va trattato con cura, e la cosa positiva è che Carlos è mentalmente molto forte ed è in buone mani”.

Obiettivo US Open per Alcaraz

Come si evince dalle parole di Ferrer la priorità di Alcaraz è quella di recuperare appieno dall’infortunio rimediato al polso lo scorso aprile a Barcellona, senza cercare di anticipare i tempi per tornare il prima possibile in campo. I segnali sono però senza dubbio incoraggianti e fanno ben sperare per un ritorno alle competizione da parte di Carlos nella tournée sul cemento nordamericano che culminerà con lo US Open. Il quando però verrà senza dubbio definito nelle prossime settimane, con i tornei di Washington (più difficile), Canada e Cincinnati (più probabili) che potrebbero essere appuntamenti utili allo spagnolo per riprendere il ritmo partita e trovare le giuste risposte in vista dell’ultimo slam della stagione.