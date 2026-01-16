Alcaraz rompe il silenzio sulla rottura con Ferrero: la verità di Carlos e il messaggio a Sinner

Finalmente il numero uno del ranking esce allo scoperto e racconta la sua versione sull'addio allo storico allenatore: "È un capitolo chiuso". La sfida a Jannik è lanciata

La verità di Carlos. Finalmente Alcaraz rompe il silenzio e racconta la sua versione sulla rottura con lo storico allenatore Juan Carlos Ferrero che ha infiammato l’ultima parte della stagione tennistica chiusa da numero uno del ranking Atp. Il 2026 si apre con Samu Lopez, con l’Australian Open e con un messaggio diretto al rivale-amico Sinner, già battuto nel match esibizione andato in scena a Seul.

Alcaraz, la verità sulla rottura con Ferrero

Come sottolinea il quotidiano spagnolo Marca, Alcaraz non teneva una conferenza stampa dalle Atp Finals di Torino. Dopo più di cinquanta giorni il murciano si è finalmente concesso ai media, che non vedevano l’ora di venire a conoscenza della sua versione sul clamoroso divorzio da Ferrero.

Australian Open e non solo: al centro dell’incontro con i giornalisti soprattutto l’addio all’allenatore che per sette anni è stato al suo fianco portandolo fino alla vetta della classifica con tanto di sei Slam in bacheca a soli 22 anni. Sarà come sempre il tempo a giudicare la bontà della scelta di Carlos, che ha finalmente rotto il silenzio e raccontato la sua attesissima verità.

I motivi del divorzio

“La mia squadra è la stessa dell’anno scorso, ma senza Juan Carlos” premette Alcaraz nelle dichiarazioni riportate da Marca. Poi il fenomeno di El Palmar va dritto al punto: “Con Ferrero abbiamo deciso di non continuare. È un capitolo chiuso. Sono molto grato per questi sette anni: ho imparato molto e, grazie a lui, sono il giocatore che sono ora. Abbiamo chiuso il capitolo di comune accordo: siamo rimasti amici, abbiamo un buon rapporto”.

Insomma, lo spagnolo prova a sgonfiare il caso, non soffermandosi su alcuni dettagli (fondamentali) che hanno sancito la fine del rapporto. Il riferimento è al contratto di Juanki e anche ai presunti rapporti tesi tra l’allenatore e la cerchia di Carlitos. Sulla decisione di salutare Ferrero il leader della classifica Atp si è limitato a dire che si tratta di “una questione interna, una decisione presa tra di noi”. Avanti con Samuel Lopez, allora: “È tutto uguale, ognuno ha i propri pensieri e il proprio modo di lavorare. Lavoriamo insieme da un anno”.

Il messaggio diretto a Sinner

Riparte la sfida tra i due campioni che nel 2025 hanno dominato la scena a suon di trionfi e sorpassi nel ranking. Alcaraz, che debutterà a Melbourne contro Adam Walton e potrà incontrare Sinner solamente in finale, lancia un messaggio al rivale.

L’obiettivo è uno e uno solo: porre fino al suo regno dopo le ultime due edizioni che hanno incoronato l’altoatesino. “Ho svolto una buona pre-stagione, punto a vincere l’Australian Open”. Se riuscisse nella missione, diventerebbe il più giovane di sempre a essersi aggiudicato i quattro tornei del Grande Slam.