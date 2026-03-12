Alcaraz minaccia il record di Sinner: Ruud non si trasforma in Federer. Draper vince la maratona con Djokovic

Lo spagnolo conquista il passaggio ai quarti a Indian Wells conquistando la 15esima vittoria di fila in questo 2026: Draper e Nole danno battaglia, la spunta il britannico al terzo set

Carlos Alcaraz sembra non aver rivali in grado di fermare la sua corsa. Il tennista spagnolo continua a giocare come un rullo compressore anche a Indian Wells. Dominato il match negli ottavi di finale contro il norvegese Casper Ruud. Nella serata statunitense vittoria anche per Jack Draper che si lascia alle spalle i problemi fisici della scorsa stagione e vince la maratona con Novak Djokovic.

Alcaraz: ora la sfida con Norrie

Negli ultimi 11 mesi Carlos Alcaraz è stato praticamente imbattibile. Il tennista spagnolo nei giorni scorsi aveva scatenato una mezza polemica dichiarando che tutti gli avversari che incontrava si “trasformavano in Federer”, tirando fuori la prestazione della vita contro di lui. Non è accaduto nel corso del match degli ottavi di finale a Indian Wells. Nel primo set lo spagnolo ha dominato completamente contro Ruud annichilito da un 6-1 che sembrava preludio di una partita molto veloce. Nel secondo set però il norvegese ha trovato la forza per reagire e costringere lo spagnolo alla battaglia ma al tre break il risultato ha premiato ancora una volta il tennista di Murcia. Per il numero 1 del mondo ora c’è la sfida nei quarti di finale contro il britannico Cameron Norrie, l’unico tennista capace di batterlo (a parte Sinner) nel corso degli ultimi 11 mesi (nei 16esimi del Master di Parigi).

Il record di Djokovic

15 vittorie per cominciare il 2026, Carlos Alcaraz così come fece Sinner nella stagione 2026 si è messo in testa di andare a caccia di un record. Dopo aver vinto gli Australian Open e Doha, il tennista spagnolo ha conquistato contro Casper Ruud la vittoria numero 15 di fila in questo anno. E continua la sua caccia a un record che per molti è sempre stato considerato impossibile da battere: le 41 vittorie di Djopkovic nel 2011. I migliori inizi di stagione vederono ancora Alcaraz nelle retrovie sopra di lui ci sono ora le 16 di fila di Federer (2006) e Sinner (2024). E ancora più in alto le 20 di fila di Nadal (2022) e poi solo Djokovic (26 nel 2020) e 41 nel 2011.

Draper rinato, Djokovic ko dopo una maratona

Siamo solo all’inizio della stagione ma per molti il match tra Jack Draper e Novak Djokovic si iscrive già tra le partite più belle dell’anno. Il britannico conferma di avere un feeling speciale con il “Tennis Paradise” dove ha conquistato la vittoria nella scorsa stagione e conquista il successo in tre set alla fine di una partita spettacolare. Dopo aver risolto i problemi fisici che lo hanno condizionato nella seconda parte del 2025, Draper si candida di nuovo al ruolo di possibile terzo incomodo nella rivalità tra Alcaraz e Sinner, e il successo con Nole (4-6, 6-4, 7-6) lo rimette sulla mappa del grande tennis e soprattutto gli dà grande fiducia.

