Alcaraz negli USA, Sabalenka contro Kyrgios: altro che critiche al calendario. A dicembre giocano tutti tranne Sinner (che sceglie la F1)

Le lamentele sul calendario lasciano il posto alle possibilità finanziarie: la offseason del tennis non è poi così tanto off visto che nel mese di dicembre sono in programma tantissime esibizioni. In campo anche Cobolli, solo Sinner non gioca

Tutti si lamentano del calendario stressante e troppo pieno del tennis e poi ci si ritrova un mese di dicembre ricco di esibizioni nei quattro angoli del mondo. La “offseason” della racchetta si rivela più piena del previsto con il tour americano di Alcaraz, la sfida dei sessi tra Kyrgios e Sabalenka e vari tornei tra cui anche il World Tennis Continental Cup che vede la presenza dell’eroe di Davis, Flavio Cobolli.

Gli impegni di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz è stato costretto a una dolorosa rinuncia nel suo finale di stagione. L’infortunio subito nel corso della finale delle ATP Finals contro Jannik Sinner lo ha infatti forzato a dire no alla sua Spagna. Il giocatore di Murcia ha assistito da casa al percorso dei suoi compagni di squadra che si sono fermati solo all’atto conclusivo contro l’Italia di Berrettini e Cobolli. Ma la voglia di tennis di Carlitos continua a essere fortissima e lo spagnolo tornerà in campo già nel prossimo fine settimana quando sarà impegnato nel match di esibizione contro lo statunitense Frances Tiafoe a Newark (in un’esibizione che vedrà anche il match tra Pegula e Anisimova, oltre che a partite di doppio misto). Poi ancora Stati Uniti con il match a Miami contro il brasiliano Joao Fonseca.

Cobolli, Sabalenka, Kyrgios: a dicembre giocano tutti

E’ il momento di ricaricare le batterie con la pausa dei circuiti ATP e WTA ma nel mondo del tennis c’è sempre spazio per qualche esibizione. E il mese di dicembre mai come quest’anno si presenta particolarmente ricco per gli irriducibili della racchetta. Il primo appuntamento arriva dal 17 al 20 dicembre quando si gioca la World Tennis League, un’esibizione a squadre in programma a Bangalore che vedrà la presenza tra gli altri di Medvedev, Badosa, Svitolina e di Kyrgios.

Subito dopo il Natale torna in campo anche Flavio Cobolli che ha detto sì alla World Tennis Continental Cup che si disputerà dal 26 al 28 dicembre a Shenzhen in Cina e vede la sfida tra il team Europa contro il Resto del Mondo. In campo 8 giocatori tra cui l’eroe italiano in Davis, la polacca Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina. Ma forse l’appuntamento più atteso è quello del 28 dicembre a Dubai dove andrà in scena la riedizione della sfida dei sessi tra Aryna Sabalenka e l’australiano Nick Kyrgios.

Solo Sinner non gioca: meglio la F1

Chi invece ha scelto una offseason senza partita o esibizioni è stato Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha deciso di passare del tempo con la sua famiglia e forse in vacanza con la nuova fidanzata Laila Hasanovic ma per lui non ci sono impegni sul campo da tennis, nessuna esibizione e tanto lavoro per arrivare al meglio al primo appuntamento della stagione rappresentato dagli Australian Open. L’unica concessione fuori programma potrebbe essere quella per l’amata Formula 1. Jannik non ha mai nascosto la sua grande passione per i motori. A Torino durante le Finals ha ricevuto la visita dell’amico Kimi Antonelli e domenica potrebbero ritrovarlo sulla pista di Abu Dhabi dove il numero 2 del modo potrebbe fare un’incursione a sorpresa.