Alcaraz, contro Safiullin il momento della verità allo US Open: lampi di Carlos con Wawrinka, ma Macci abbassa le aspettative

Sessione di allenamento convincente con Wawrinka per Alcaraz, che si appresta a tornare in campo dopo quattro mesi e mezzo per il suo esordio allo US Open contro Safiullin

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Si avvicina il momento della verità per Carlos Alcaraz, che dopo quattro mesi e mezzo di assenza dalle competizioni questa sera farà il suo ritorno in campo in singolare contro Roman Safiullin allo US Open. Un match che si preannuncia molto insidioso per lo spagnolo, che però negli ultimi giorni di allenamento è apparso in crescita, come conferma anche il set di pratica vinto domenica 30 agosto contro Stan Wawrinka.

Lampi di Alcaraz in allenamento con Wawrinka

Dopo le batoste rimediate in allenamento da Daniel Merida e, soprattutto, Arthur Fils e le non brillanti prestazioni nel doppio misto in coppia con Serena Williams, Alcaraz sembrerebbe piano piano star ritrovando fiducia nel proprio gioco, come mostrano le immagini della sua sessione con Wawrinka, dove Carlos ha finito col vincere il set d’allenamento. Una simulazione di partita in cui lo spagnolo ha mostrato sprazzi del Carlos che tutti noi conosciamo e che, soprattutto col passare dei game, è apparso più sicuro e letale al servizio, offrendo solamente nel suo primo game in battuta una chance di break (poi annullata) allo svizzero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcaraz e l’insidiosa sfida a Safiullin

Un allenamento certamente utile in vista del suo ritorno in campo in singolare che avverrà questa sera (lunedì 31 agosto) allo US Open contro Safiullin non prima delle 19:00. Un match che si preannuncia particolarmente insidioso – un po’ come tutto il suo tabellone – per Carlos, che dopo questa lunga assenza non è ancora al top della forma e abituato a un match al meglio dei cinque set e che potrebbe anche accusare un po’ di emozione e tensione per il ritorno alle competizioni. Inoltre il russo è un avversario ostico da affrontare al primo turno, capace di esaltarsi nei tornei importanti e contro i migliori giocatori del circuito, come lo stesso Alcaraz aveva avuto modo di scoprire nel 2023 al Masters 1000 di Parigi-Bercy, quando Roman lo sconfisse nell’unico loro precedente sul cemento (indoor in quel caso) col risultato di 6-3 6-4.

Macci: “Bisogna abbassare le aspettative”

Per tutti questi motivi al momento risulta difficile dare per scontata la vittoria di Alcaraz, ma soprattutto una sua vittoria finale del torneo. Un’opinione condivisa anche dallo storico allenatore delle sorelle Williams, che attraverso un proprio post su X ha abbassato le aspettative su Carlos allo US Open (dove i bookmakers continuano a darlo favorito per la conquista del titolo), aggiungendo però che da un giocatore del talento di Carlos ci si può aspettare di tutto: “Alcaraz accelererà tutto per anticipare il futuro tuffandosi nella parte profonda di New York e dicendo andiamo. Tutti devono abbassare le aspettative perché è stato assente a lungo. Ma il Mago Spagnolo è un unicorno diverso da tutti e dove questo possa portarlo nessuno lo sa”.