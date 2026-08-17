Alcaraz salta anche la Coppa Davis, US Open più lontano? Ferrer si aggrappa a Jodar mentre Carlos si allena con Rune

Alcaraz non farà parte della squadra di Ferrer che con Jodar sfiderà il Cile per le Finals di Coppa Davis, ma intanto il recupero per lo US Open procede al fianco di Rune

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

A due settimane dall’inizio dello US Open non si sa ancora se Carlos Alcaraz potrà difendere il titolo vinto l’anno scorso contro Jannik Sinner. Assente dal circuito dallo scorso 14 aprile per colpa di un infortunio al polso destro lo spagnolo lo spagnolo sta preparando il ritorno in campo in patria, dove oggi si è allenato insieme all’amico (e altro lungodegente del circuito) Holger Rune, mentre è arrivata la notizia della sua mancata convocazione in Coppa Davis che getta ulteriori ombre sul suo possibile rientro a New York.

Alcaraz, l’assenza dalla Coppa Davis è un allarme per lo US Open?

Ancora una volta la Spagna dovrà fare a meno di Alcaraz nelle qualificazioni della Coppa Davis che si terranno in Cile contro la squadra sudamericana tra il 19 e il 20 settembre. Un’assenza che ha fatto scattare un po’ di preoccupazione anche in vista dello US Open, come se l’allenatore degli iberici, David Ferrer, sapesse che le condizioni di Carlitos non fossero ancora sufficienti a tornare a gareggiare. In realtà, come scritto prima, anche in passato Alcaraz aveva rinunciato alla fase a eliminazione della Coppa Davis (anche se in quei casi la ragione risiedeva nella volontà di prendersi una pausa dal tennis per recuperare energie psicofisiche dopo i tanti impegni estivi), quindi la scelta non sembra dare più di tanto un’indicazione rispetto alla presenza di Carlos allo US Open (ancora comunque in forte dubbio), considerando anche che lo spagnolo risulta ancora iscritto alla Laver Cup che si terrà la settimana seguente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcaraz, nuovo allenamento in compagnia dell’amico (infortunato) Rune

A dare segnali positivi in vista del rientro allo US Open ci ha poi pensato lo stesso Alcaraz con i suoi allenamenti, che appaiono di intensità sempre maggiore. Nello specifico quello svolto insieme a un altro giocatore in attesa del rientro in campo come l’amico Rune, col quale ha svolto una sessione di ben tre ore e giocato un set di pratica lanciano buoni segnali. A far ben sperare è anche il fatto che lo US Open stia continuando a tenere da parte per Carlos una wild card per il torneo di doppio misto in caso lo spagnolo decidesse di partecipare allo slam statunitense.

Senza Alcaraz Ferrer si affida al debuttante Jodar

Intanto però a settembre la Spagna dovrà cercare di battere fuori casa il Cile senza il proprio miglior giocatore per strappare il pass per le Finals di Coppa Davis che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Per l’occasione Ferrer si aggrapperà alla rivelazione del 2026 Rafael Jodar (alla sua prima chiamata in Davis) insieme a Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez.