Alcaraz scalpita e dalla classifica arriva un assist per Carlos a Cincinnati: cosa cambia per Sinner e Zverev

Allenamenti sempre più intensi per Alcaraz, le cui condizioni appaiono rassicuranti in vista del rientro in campo a Cincinnati, dove grazie al sorpasso in classifica su Zverev sarà testa di serie n°2

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Arrivano notizie, o meglio, immagini sempre più confortanti sulle condizioni di Carlos Alcaraz, che dopo la riabilitazione è ormai tornato ad allenarsi ad alta intensità, dando la sensazione che il polso sia guarito e lo spagnolo possa prendere regolarmente parte al Masters 1000 di Cincinnati, dove grazie al sorpasso in classifica su Alexander Zverev potrebbe avere un tabellone leggermente più semplice da affrontare.

Alcaraz scalpita ad alta intensità

Dopo essersi a lungo allenato al chiuso, lontano da occhi indiscreti, da circa una settimana Alcaraz è tornato a mostrarsi sui campi all’aperto della sua accademia in sessioni a intensità sempre più crescente per prepararsi al ritorno in campo a Cincinnati che avverrà quattro mesi dopo il brutto infortunio al polso rimediato ad aprile a Barcellona. A seguire Carlos in queste sessioni è presente anche il dottor Cotorro, che sta seguendo gli allenamenti dello spagnolo per controllare le condizioni del polso che in questi giorni non sembra aver creato particolarmente fastidi ad Alcaraz.

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Ferrer: “Alcaraz come Nadal, tornerà a lottare per gli slam”

Le sensazioni per il suo rientro a Cincinnati sono dunque positive, resta però da capire quanto e come l’infortunio al polso potrà influire su Alcaraz. Se nel tennis ci sono, purtroppo, vari esempi di giocatori che dopo essersi fatti male al polso hanno impiegato parecchio tempo (in alcuni casi senza riuscirci) a tornare al loro livello precedente, ce ne sono però anche di positivi, come quello di Nadal, utilizzato anche dal capitano della squadra spagnola di Davis David Ferrer per rassicurare i tifosi sul rientro di Carlos: “È un giocatore del calibro di Rafael Nadal e non escludo la possibilità che possa tornare a disputare subito prestazioni eccezionali. L’importante è che l’infortunio non lasci conseguenze. Non appena sarà in grado di competere di nuovo ai massimi livelli, sarà solo una questione di tempo prima che torni a lottare per vincere tornei del Grande Slam“.

La nuova classifica cambia tutto a Cincinnati: quando potrebbero incontrarsi Sinner e Alcaraz

Intanto la nuova classifica ATP ha regalato una bella notizia ad Alcaraz, che anche senza scendere in campo si è ripreso la seconda posizione scavalcando Zverev, che potrà però riportarsi alle spalle di Sinner raggiungendo almeno gli ottavi a Montreal. Il contro-sorpasso del tedesco diventerebbe ufficiale però solamente al termine del torneo canadese, ovvero poco prima di Cincinnati, il che significa che in Ohio Carlos si presenterà come testa di serie n°2, con la conseguenza che potrebbe incontrare Jannik solamente in finale (e non già in semifinale) e forse anche non affrontare Sascha ma Felix Auger-Aliassime o chi per lui dovesse uscire vincitore da quel lato di tabellone.