Alcaraz non si nasconde, la sfida a Sinner per gli Australian Open. La strana alleanza con Cobolli per battere Jannik

Lo spagnolo parla apertamente delle sue ambizioni per il 2026 e vuole subito concludere il dominio di Sinner a Melbourne. Trova un alleato in Cobolli: si alleneranno insieme in Spagna

Carlos Alcaraz non ha nessun paura di mettere in piazza le sue ambizioni per il 2026. Il tennista spagnolo ha rivelato tutta la sua voglia di Australian Open, dove vuole mettere fine al dominio di Sinner, e potrebbe trovare un alleato in Flavio Cobolli con cui si allenerà dopo le esibizioni americane.

Alcaraz non si nasconde: “E’ il mio obiettivo”

Carlos Alcaraz ha messo gli occhi già da tempo sugli Australian Open. Del resto il primo slam della stagione è anche l’unico mancante alla sua collezione di Major e con larghissimo anticipo già si proietta sulla sua ambizione e ovviamente sulla rivalità con Sinner: “L’obiettivo per me sono sempre i tornei dello slam, vincerne il più possibile e magari provare a completare il “career Grand Slam” e perché no anche il “calendar Grand Slam”. Non so quando ci riuscirò ma continuerò a provaci”.

Per farlo, il tennista di Murcia deve però avere la meglio di Jannik Sinner che ha vinto le ultime due edizioni del Major di Melbourne: “Sono grato per questa rivalità perché mi dà l’opportunità di dare il 100% in ogni allenamento e ogni giorno. Il livello che devo avere e che devo mantenere per battere Jannik è davvero altissimo”.

Cobolli alleato di Carlos

Chissà se farà discutere la decisione di Flavio Cobolli di allenarsi con il “più grande rivale” di Jannik Sinner. Marca rivela infatti che il tennista italiano, eroe dell’ultima Coppa Davis, preparare la prossima stagione con Carlos Alcaraz. I due cominceranno ad allenarsi insieme alla Ferrero Tennis Academy a partire dal prossimo 17 dicembre quando lo spagnolo tornerà dalla sua tournée di esibizioni negli Stati Uniti. Il tennista romano non è alla sua prima esperienza nella struttura di Ferrero e già lo scorso inverno avrebbe dovuto allenarsi con il numero 1 del mondo, con il programma di allenamenti che fu cancellato a causa dei problemi alla spalla di Carlitos. Ma ora sembra tutto pronto con Cobolli che vuole cominciare nel migliore dei modi visto che ha pochissimi punti da difendere a inizio 2026.

Nuove polemiche sull’esibizione negli USA

Nel corso delle ultime settimane Carlos Alcaraz ha dovuto fare i conti con la sua brava dose di polemiche e critiche, che nel mondo del tennis sembrano non mancare mai, relative alle esibizioni in programma negli Stati Uniti. L’ultimo attacco è quello che arriva dall’ex tennista Steve Johnson ma stavolta non è diretta al numero 1 del mondo quanto alla sede scelta per ospitare il match con il brasiliano Joao Fonseca. La location sarà il LoanDepot Park, casa della squadra di baseball dei Miami Marlins. Una scelta che però non convince Johnson perché i due tennisti saranno decisamente lontani dagli spettatori sugli spalti con l’ex tennista che chiede il licenziamento immediato per chi ha scelto la location.