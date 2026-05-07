Alcaraz sfiderà Sinner a Wimbledon: allarme rientrato in Spagna, l’indizio social sul rientro di Carlos

In Spagna è rientrato l'allarme sul possibile lungo stop di Alcaraz dopo alcune immagini comparse sui social che hanno fatto crescere l'ottimismo per il suo rientro sull'erba

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In Spagna sembra essere rientrato l’allarme sul rientro di Carlos Alcaraz. Gli ultimi scatti pubblicati dal numero 2 sui social infatti hanno lasciato intendere come il recupero stia procedendo al meglio e rispettando le scadenze prefissate, facendo crescere l’ottimismo tra i suoi tifosi per il suo rientro che potrebbe dunque arrivare come da iniziale previsione per l’inizio della stagione sull’erba, in tempo per affrontare Jannik Sinner a Wimbledon.

Ottimismo per Alcaraz in Spagna: “Sta rispettando le scadenze prefissate”

Giusto due giorni fa Alcaraz festeggiava il suo 23esimo compleanno e da buon rappresentante della generazione social, ha condiviso alcuni scatti su Instagram. Scatti che nascondevano anche un indizio sul suo rientro non sfuggito José Morón, direttore del sito specialistico Punto de Break, il quale ha evidenziato come Carlos abbia già cambiato il proprio tutore, passando a uno meno costrittivo.

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Un segnale che ha fatto rientrare l’allarme scattato qualche giorno fa e fatto crescere l’ottimismo per il suo rientro al termine della stagione sulla terra rossa: “Ieri, Alcaraz ha posato con la sua torta di compleanno e ha mostrato un tutore diverso da quello che aveva usato nelle settimane precedenti. Questo tutore è uno di ‘mobilizzazione’, che permette un certo grado di movimenti affinché il polso non perda muscolatura. Cioè, il suo recupero sta procedendo bene e si stanno rispettando le scadenze prefissate. Se tutto va bene, tra un paio di settimane inizierebbe con la mobilità e potrebbe togliersi il tutore, avviando dolcemente il lavoro con la racchetta per preparare nuovamente l’articolazione. Il suo obiettivo: arrivare a Queen’s o Wimbledon”.

Alcaraz sfiderà Sinner a Wimbledon

Se davvero Alcaraz dovesse rispettare le scadenze inizialmente prefissate potremmo tornare ad assistere a una sfida con Sinner già a Wimbledon. L’obiettivo di Carlos era fin dall’inizio infatti quello di rinunciare alla stagione sulla terra rossa per non rischiare di complicare la situazione del suo polso e rientrare sull’erba, possibilmente all’ATP 500 del Queen’s – al quale Jannik ha sempre preferito il torneo di Halle – in modo tale da riprendere un po’ il ritmo partita in vista dei Championship.

Il tennis ha bisogno di Alcaraz

Questa ovviamente sarebbe una bellissima notizia per Alcaraz ma anche per tutti gli appassionati di tennis. Complice lo stato di forma impressionante di un Sinner che non smette mai di migliorarsi allargando sempre più la forbice che lo separa dal resto dei giocatori, l’assenza di Carlos ha privato il tennis di quella suspence fondamentale prima dell’inizio di ogni torneo. Se infatti prima la domanda era “Chi trionferà tra Jannik e Carlos?”, oggi è diventata “Cosa potrebbe mai succedere perché Jannik non vinca anche questo torneo?”.

Un discorso che al contrario però non varrebbe, questo perché Alcaraz non ha mai avuto la stessa continuità di Sinner, che – a parte rare eccezioni – quando si trova ad affrontare giocatori diversi da Carlos domina e trionfa in partite lampo che praticamente mai superano i due set, riducendo lo spettacolo a un monologo (e qui i meriti sono tutti dell’azzurro). Lo spagnolo invece ha dimostrato anche l’anno scorso durante la sospensione di Sinner di avere bisogno di stimoli in campo e di poter subire da un momento all’atro sconfitte inaspettate (anche se pure Carlos ha fatto notevoli passi in avanti da questo punto di vista), motivo per cui anche in assenza di Jannik con Alcaraz quella maggiore incertezza e suspence prima dell’inizio del torneo rimane.