Il retroscena dello zio e allenatore di Rafa e i tratti in comune con le lamentele del murciano nel Masters 1000 cinese: i rimbalzi irregolari c'entrano poco o nulla.

Più che la sconfitta con Zizou Bergs, di Carlos Alcaraz ha colpito l’atteggiamento tenuto durante la partita, con le continue lamentele sui rimbalzi irregolari delle palline e sull’impossbilità di sviluppare concretamente il suo gioco. Piagnistei in serie che hanno stupito quanti stavano assistendo all’incontro, a Shanghai come in tv. Davvero era così difficile giocare in quelle condizioni? E Alcaraz ha perso sul serio a causa delle caratteristiche delle palline del Masters 1000 cinese? Uno dei pochi a poter dare “lezioni” a Carlitos è sicuramente Toni Nadal, uno dei più autorevoli coach in circolazione.

Shanghai, lo sfogo di Alcaraz durante il match con Bergs

“Non ci capisco nulla. È impossibile che una palla rimbalzi e l’altra scivoli. Non ce la faccio proprio, amico. Non posso giocare così”. Queste le parole urlate in faccia al suo angolo da Alcaraz durante uno dei momenti di maggior sconforto nel corso dell’incontro con Bergs sul cemento cinese. Alcaraz si è innervosito e ha iniziato a sommare errori a errori, perdendo il primo set al tie-break e il secondo ai vantaggi, sul 7-5. Una sconfitta che ha posto fine alle speranze, per la verità residue, di Carlos di lottare fino all’ultimo con Zverev per la posizione numero 1, lasciata di fatto vacante da Sinner.

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Le palline di Alcaraz e quelle di Nadal: il retroscena di Toni

In Spagna si sta discutendo molto sullo sfogo del campione murciano. Alcaraz si è sempre contraddistinto per il suo fair play, per la capacità di riconoscere il valore dell’avversario, più che di cercare scuse e giustificazioni per le sue sconfitte. C’è chi, come il portale Punto de Break, ha tirato fuori un sempre valido aneddoto di Toni Nadal, zio di Rafa e tecnico di indiscussa fama. Un retroscena che ha per protagonista proprio Rafa Nadal. “Eravamo allo US Open e, in quell’edizione, le palle non davano la giusta rotazione a Rafa. Stavamo giocando ed era un disastro. Ogni giorno, quando andavamo ad allenarci, diceva: ‘Queste palle non funzionano per me. Non mi danno la giusta rotazione’. Il giorno dopo, la stessa cosa. Ma io detesto le scuse”.

Rafa Nadal smascherato dallo zio: lezione anche per Carlos

Il torneo di Nadal andò avanti tra i mugugni, come rivelato da zio Toni: “Vinse la prima partita, la seconda, la terza, poi stanco di sentirgli ripetere la stessa cosa, gli ho detto: ‘Senti, quello che devi fare è perdere, poi a Maiorca le palle inizieranno a girare per te‘. Mi ha ascoltato e ha perso. Poi Rafa non andò a Maiorca, ma a Pechino. Io andai a Maiorca e ci incontrammo di nuovo a Napoli. Curiosamente nel frattempo vinse il torneo di Pechino, giocò molto bene e sapevo che le palline che usava in quel torneo erano le stesse dello US Open. Quando lo vidi, gli chiesi che palline stesse usando e lui, un po’ imbarazzato, mi disse le Wilson. Gli dissi: ‘Che coincidenza, girano a Pechino ma non a New York’“.