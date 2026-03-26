Il campione spagnolo ha deciso di dimenticare la sconfitta a Miami andando ad assistere all’evento di padel che si svolge in Florida. La rivelazione dell’ex tennista: “Altro che un robot”

Il Premier Padel fa tappa a Miami e Carlos Alcaraz non perde l’occasione di andare a salutare i migliori giocatori del circuito, visto che tanti sono proprio spagnoli. Un modo per il tennista numero 1 al mondo anche per mettersi alle spalle la sconfitta contro Korda al Masters 1000 in Florida che ha fatto tanto discutere.

Alcaraz si consola con il padel

Carlos Alcaraz ama anche altri sport oltre al tennis e non ha mai fatto mistero di essere un amante anche del padel. Del resto si tratta di uno sport che in Spagna viene praticato a livelli altissimi e che ha proprio tra i giocatori iberici (e quelli argentini) alcuni tra i migliori al mondo. Il numero 1 al mondo del tennis ha fatto tappa al Convention Center di Miami dove sta per cominciare un evento P1 e lanciare anche la sua sfida: “Io e Sinner contro Tapia e Coello? Vinciamo noi, senza nessun dubbio”, ha detto lo spagnolo riguardo un ipotetico match contro la coppia che sta dominando il padel. Lo spagnolo rivela anche quali potrebbero essere i giocatori capaci di dominare anche tra le pareti di griglia e vetro: “I giocatori con un buon tocco potrebbero fare bene come Dimitrov. Ma anche uno come Zverev che può sfruttare la sua altezza e i colpi dall’alto”.

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Il dubbio di Steve Johnson

L’uscita prematura dal torneo di Miami però continua a far discutere. Mouratoglou ha parlato di un Carlos annoiato e in Spagna ha fatto scalpore l’opinione di una psicologa dello sport. A lanciare un altro possibile motivo della sua eliminazione per mano Korda, è l’ex tennista Steve Johnson: “Contro Sebastian non sembrava se stesso ed è strano perché anche l’anno scorso ha avuto lo stesso problema durante il Sunshine Double. Forse per lui ci sono troppe attività fuori dal campo che lo distraggono. Durante Indian Wells e Miami so che giocava a golf ogni giorno”.

La rivelazione di Andrea Petkovic

“Jannik è come un robot”, le parole di qualche giorno fa di Joao Fonseca hanno creato un certo clamore. E non è la prima volta che il tennista italiano viene descritto in questo modo non solo per il suo modo di stare in campo ma anche per l’approccio con i media. A smentire tutti ci pensa però la tedesca Andrea Petkovic che nel corso di un’intervista fa una rivelazione importante: “Ho avuto il piacere di intervistare Jannik in tedesco. Lui è bravo anche in inglese ma a volte dà l’impressione di essere più cauto. In tedesco che è la lingua con cui è cresciuto è più sciolto. Credo che sia un aspetto importante, perché le lingue possono far emergere lati diversi della sua personalità. In tedesco il modo in cui parla di tennis è impressionante, non è affatto robotico come dicono tutti. In lui c’è molto di più”.