Lo spagnolo svela la voglia di giocare in Coppa Davis con una Spagna che già fa paura. L’ex tecnico di Musetti sull’infortunio di Sinner: “Perché non fanno chiarezza?”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

C’è l’Asia da affrontare poi gli ultimi importanti appuntamento di fine stagione del mondo del tennis. Il 2026 non è ancora terminato, anzi entra in una fase molto importante. Jannik Sinner si avvicina all’ultima porzione di stagione con tanti dubbi mentre Alcaraz sembra aver ritrovato spinta e stimoli e Zverev prepara l’assalto al numero 1 della classifica ATP.

Alcaraz mette la Coppa Davis nel mirino

La Spagna vuole riprendersi il trono del mondo del tennis, quel trono che l’Italia occupa da tre stagione grazie a Jannik Sinner ma non solo. Sono ancora tanti i tornei da giocare prima della Coppa Davis, ma dopo l’esperienza di “squadra” in Laver Cup Carlos Alcaraz sembra aver voglia di mettersi a disposizione anche per andare alla conquista dell’insalatiera. “Per me la Coppa Davis è importante, in questa stagione abbiamo una grande squadra con Jodar e con Marcel nel doppio. Credo che abbiamo delle possibilità importanti di vincere e quindi diventa un obiettivo grande anche per me”, queste le parole di Alcaraz che pure non ha nascosto i dubbi su un calendario molto fitto in questo finale di 2026.

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La Spagna si annuncia come la squadra da battere a Bologna. L’Italia rischia di arrivare all’appuntamento con più cerotti che dubbi. L’unica certezza in questo momento sembra Flavio Cobolli, protagonista del successo nell’edizione 2025. Sinner non ha ancora sciolti i dubbi sulle sue condizioni fisiche e lo stesso Lorenzo Musetti viene da una stagione molto travagliata. Alcaraz punta alla conquista dell’Italia visto che prima dell’appuntamento in Davis, ci sono anche le ATP Finals di Torino.

Le condizioni di Sinner

Dopo la vittoria a Wimbledon, nessuno avrebbe potuto prevedere un’assenza così importante per Jannik Sinner. Il problema al ginocchio, che sembrava di scarsa entità, si è dimostrato più serio del previsto. Il campione altoatesino e il suo team non hanno mai rivelato con chiarezza quale sia il problema alimentando i dubbi sulle sue condizioni. La rinuncia a Pechino è già in archivio, anche l’appuntamento di Shanghai sembra essere a forte rischio e ora le speranze di ritorno in campo si concentrano sul torneo di Vienna.

L’appello di Barazzutti

La situazione di incertezza intorno a Jannik Sinner sta diventando sempre più motivo di preoccupazione tra i suoi tifosi. A chiedere chiarezza su quello che sta succedendo c’è anche Corrado Barazzutti, che nella scorsa stagione è stato anche nel team di Lorenzo Musetti. Nel corso di un’intervista a Tuttosport, l’ex eroe di Davis lancia un appello al team del numero 1: “Sono un po’ preoccupato anche se non ho tante informazioni. La questione è che non lo vediamo da quasi tre mesi in campo e quando un giocatore come lui è assente da così tanto tempo è normale nascano dei dubbi. Quello che mi chiedo è perché non si possa fare un referto per dire: questo è il problema. Capisco che la privacy sia prioritaria ma visto che parliamo del numero 1 del mondo, un comunicato chiaro darebbe un’idea a tutti. Altrimenti si alimenta la speculazione”.