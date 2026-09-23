Per lo spagnolo non ci sono dubbi, è stato il tedesco il migliore nel 2026 e ora sarà sua compagno di squadra in Laver Cup nel Team Europe contro il resto del mondo.

I numeri non mentono e certificano nel dettaglio i clamorosi progressi compiuti da Sascha Zverev negli ultimi mesi. Il tedesco ha finalmente spezzato l’incantesimo negli Slam, conquistandone due in pochi mesi: Roland Garros e US Open. In mezzo, ha sfiorato anche il successo a Wimbledon, battuto da un grande Jannik Sinner. Proprio il tedesco e l’italiano si contendono la leadership nella classifica ATP al termine della stagione e Carlos Alcaraz sembra aver già capito come potrebbe andare a finire. Dallo spagnolo sono arrivate parole che hanno il sapore della definitiva investitura per il tedesco.

Alcaraz-Zverev, incontro a Londra per la Laver Cup

I due si sono incontrati a Londra, dove si stanno preparando al debutto in Laver Cup fissato per venerdì 25 settembre contro la squadra del resto del mondo. Alla manifestazione ideata da Roger Federer, come è noto, non è presente Sinner e, del resto, il fuoriclasse azzurro è assente anche nelle considerazioni di Alcaraz a Eurosport Espana. Nel suo intervento Carlitos ha parlato soprattutto di Zverev, tessendone le lodi e rimarcando come, in effetti, oggi come oggi il tennista da batterie sia lui, a prescindere da ogni considerazione sulla forma ancora precaria dello stesso Alcaraz e sulla momentanea indisponibilità di Sinner.

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L’investitura di Carlos: “Sascha è il migliore nel 2026”

“Zverev è stato fantastico. Come ha detto lui, e sono d’accordo, probabilmente è il miglior giocatore al mondo in questo momento“, ha ammesso Carlitos con riferimento alle parole – per la verità improntate a grande fair play – pronunciate da Sascha dopo la vittoriosa finale contro Ben Shelton allo US Open. “Averlo al mio fianco e nella nostra squadra sarà un’arma potentissima che useremo questo fine settimana. Spero che otterremo degli ottimi risultati insieme, personalmente cercherò di fare il tifo per lui il più possibile. L’anno scorso ho mancato la vittoria, quindi farò tutto il possibile per conquistarla quest’anno”.

Le condizioni di Alcaraz e le nuove sfide a Sinner e Zverev

Da Alcaraz anche una rassicurazione sulle sue condizioni dopo i dubbi e i mugugni successivi alla sconfitta proprio contro Shelton nei quarti di Flushing Meadows, al termine di una partita conclusasi nel cuore della notte. “Mi sento benissimo, mi sono allenato molto. Lo US Open è stato un ottimo test per me, quindi non vedo l’ora di giocare qui a Londra“, ha chiuso lo spagnolo che per le sfide contro gli atleti americani e del resto del mondo potrà contare su un coach d’eccezione, Yannick Noah. Quanto a Juan Carlos Ferrero, sono sempre numerose le indiscrezioni sul futuro.