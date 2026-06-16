Alcaraz sorride, svelate le possibili date del rientro 100 giorni dopo: Carlos da Bad Bunny come Chiara Ferragni

In settimana Alcaraz si recherà a Barcellona per un ulteriore controllo al polso. Intanto il team guarda al futuro con ottimismo al rientro di Carlos, che potrebbe avvenire tra luglio e agosto

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Settimana cruciale per Carlos Alcaraz, che a distanza di poco più di due mesi farà ritorno nel luogo del delitto a Barcellona per valutare le condizioni del polso destro dopo l’infortunio rimediato nel capoluogo catalano lo scorso 14 aprile. Una fisica che – come da sensazioni – si spera regali un sorriso allo spagnolo, che insieme al suo team avrebbe già preso in considerazione tre opzioni per il suo rientro. Intanto Alcaraz cerca di distrarsi e non pensare troppo alla sua situazione andando al concerto di Bad Bunny.

Alcaraz, visita medica a Barcellona per valutare le condizioni del polso

Dal giorno del suo infortunio Alcaraz è stato molto parco nella diffusione di informazioni riguardo alle condizioni del polso che lo ha obbligato a saltare quasi interamente la stagione sulla terra rossa e quella sull’erba. Dai social si sono potuti comunque apprezzare i progressi di Carlos, apparso di recente per la prima volta anche senza il tutore al braccio destro, che hanno permesso di guardare con ottimismo al suo rientro.

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Ottimismo che lo spagnolo spera venga confermato dalla visita che lo attende questa settimana. Stando a Radio Nacional de Espana infatti Alcaraz questa settimana farà ritorno a Barcellona a distanza di poco più di due mesi dal quel nefasto 14 aprile per una visita dal dottor Cotorro per valutare le condizioni del polso e il recupero dall’infortunio.

Le date del possibile rientro di Alcaraz

A confermare l’ottimismo di Alcaraz anche – sempre stando a RNE – il fatto che il team avrebbero già preso in considerazione tre opzioni per il rientro di Carlos nel circuito. Queste sarebbero l’ATP 500 di Washington in programma a partire dal 27 luglio (circa 100 giorni dopo il suo infortunio), l’ATP 250 di Los Cabos, che si terrà la stessa settimana ma rappresenterebbe un ritorno in campo più “soft”, e infine il Masters 1000 del Canada che inizierà il 3 agosto. La scelta definitiva verrà ovviamente presa in base alle condizioni e sensazioni di Alcaraz, ma appare evidente come lo spagnolo voglia cercare di recuperare al meglio in vista dello US Open, ultimo slam stagionale dove si presenta da campione in carica.

Alcaraz si diverte da Bad Bunny come Chiara Ferragni

Intanto però Alcaraz cerca anche di distrarsi e non pensare troppo al fatto di essere obbligato lontano dai campi. E quale modo migliore di farlo se non godendosi un po’ di buona musica in una posizione a metà tra la prima fila e il dietro le quinte. Carlos è stato infatti pizzicato ne La Casita di Bad Bunny (luogo riservato a celebrità e pochi selezionati spettatori e dove tempo fa era stata vista anche Chiara Ferragni) in occasione di uno dei concerti del cantante portoricano in programma a Madrid in questi giorni.