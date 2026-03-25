Alcaraz, spagnoli disperati: "Hanno capito il trucco per batterlo". Nadal lo rianima: "Può sconfiggere Sinner"

Allarme da Madrid e Barcellona per l'improvvisa flessione di Carlos: "Gli hanno messo pressione in cinque mosse". Solo Rafa sembra ancora credere in lui.

In Spagna non riescono a darsi pace per l’improvvisa crisi di Carlos Alcaraz. L’annata era cominciata così bene per il talento di Murcia, che aveva trionfato prima agli Australian Open e poi a Doha, consolidando il suo vantaggio su Jannik Sinner nella classifica ATP. Dopo la debacle in Qatar in tanti si erano scagliati contro il rosso di San Candido, giudicato frettolosamente da qualcuno addirittura come in crisi “irreversibile”. Invece chi s’è piantato di colpo, in coincidenza del Sunshine Double statunitense, è stato proprio Carlitos. La prima avvisaglia? L’insofferenza per le “grandi prestazioni” dei rivali contro di lui. “Gioco sempre contro Federer”, aveva detto Alcaraz. Che subito dopo, è uscito prima a Indian Wells, poi a Miami.

Crisi Alcaraz: le ragioni psicologiche, fisiche e tecniche

Se diversi addetti ai lavori parlano di problemi di natura psicologica alla base del calo di Carlos e se invece il giocatore ha puntato l’indice sulla necessità di prendersi un periodo di riposo per ritemprarsi sotto ogni punto di vista, i media di Madrid e Barcellona si interrogano sulle ragioni squisitamente tecniche che avrebbero portato all’imprevedibile calo di rendimento del murciano. La teoria, portata avanti quasi con dispiacere, è che gli avversari ormai abbiano capito tutti i trucchi e i trucchetti per dar problemi al numero 1 del ranking ATP. Cinque, in particolare, i colpi e le strategie che più lo hanno messo in difficoltà.

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I cinque colpi che hanno sgretolato il castello di Carlos

Maggiore aggressività. Sia Medvedev a Indian Wells sia Korda a Miami hanno aumentato il numero di colpi in attacco per affrontare Alcaraz, non gli hanno lasciato modo di condurre il gioco e di dettare i ritmi da fondo campo. Si sono assunti dei rischi e la scelta ha pagato in entrambi i casi.

Sia Medvedev a Indian Wells sia Korda a Miami hanno aumentato il numero di colpi in attacco per affrontare Alcaraz, non gli hanno lasciato modo di condurre il gioco e di dettare i ritmi da fondo campo. Si sono assunti dei rischi e la scelta ha pagato in entrambi i casi. La seconda di servizio. Hanno pagato anche i rischi e le forzature sulla seconda di servizio. Alcaraz ha avuto a disposizione poche palle “comode” in risposta, anche nelle situazioni più delicate i suoi rivali non hanno rinunciato a cercare ace o prime vincenti.

Hanno pagato anche i rischi e le forzature sulla seconda di servizio. Alcaraz ha avuto a disposizione poche palle “comode” in risposta, anche nelle situazioni più delicate i suoi rivali non hanno rinunciato a cercare ace o prime vincenti. Più discese a rete. Il segnale di un nuovo modo di affrontare Alcaraz è dato anche dal maggior numero di discese a rete di Medvedev e Korda contro di lui. Superiori, addirittura, alle incursioni al centro del campo dello spagnolo. Mettere pressione a Carlos si è rivelata una strategia vincente.

Il segnale di un nuovo modo di affrontare Alcaraz è dato anche dal maggior numero di discese a rete di Medvedev e Korda contro di lui. Superiori, addirittura, alle incursioni al centro del campo dello spagnolo. Mettere pressione a Carlos si è rivelata una strategia vincente. I rovesci bassi. Sui campi in cemento i rimbalzi della pallina dopo dei colpi in rovescio bassi e piatti sono imprevedibili e Alcaraz non è riuscito a prendere le misure prima a Medvedev a Indian Wells, poi a Korda a Miami. Due modi di gioare simili, segno che gli avversari hanno individuato un altro punto debole di Carlitos.

Sui campi in cemento i rimbalzi della pallina dopo dei colpi in rovescio bassi e piatti sono imprevedibili e Alcaraz non è riuscito a prendere le misure prima a Medvedev a Indian Wells, poi a Korda a Miami. Due modi di gioare simili, segno che gli avversari hanno individuato un altro punto debole di Carlitos. Più gioco dentro al campo. Infine, la posizione. Per togliere ampiezza di gioco ad Alcaraz bisogna affrontarlo dall’interno del campo. Le statistiche evidenziano come la “posizione media” dei due in campo sia stata avanzata di qualche metreo rispetto al solito.

Nadal in difesa di Alcaraz: “Inutile preoccuparsi per due ko”

Il succo, per gli spagnoli, è che Alcaraz deve adeguarsi e preparare nuove variazioni per rispondere con efficacia alle contromisure prese dai suoi avversari. Chi non ha perso fiducia nelle possibilità di Carlos è Rafa Nadal. “Inutile preoccuparsi per due ko, dovremmo ringraziarlo ogni giorno per quello che sta facendo”, ha detto il maiorchino. “Non possiamo chiedetgli di più, anche se ci ha abituato bene. Tutti vivono delle giornate in cui si sentono frustrati e stanchi, so che Carlos avrebbe preferito tenere per sé il suo disagio piuttosto che mostrarlo”. Quanto alla lotta con Sinner: “Il numero 1 è ancora lui, non vincerà tutte le partite quest’anno ma può difendere la posizione”.