“Alcaraz è il mio tennista preferito”, McEnroe innamorato di Carlos, ma senza Sinner è Zverev il suo favorito per lo US Open

Parole al miele per Alcaraz da parte di McEnroe, che, scongiurando una fine come quella di Borg, ha pronosticato un futuro ricco di vittorie slam per Carlos, anche se senza Sinner allo US Open il favorito per John potrebbe essere Zverev

Tra coloro che più di tutti hanno accolto con gioia il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo oltre quattro mesi di stop c’è certamente John McEnroe, che in un’intervista rilasciata a Tennis365 ha indicato lo spagnolo come il suo giocatore preferito, lanciandosi anche in una previsione sul futuro della sua carriera. Senza Jannik Sinner però secondo l’ex n°1 statunitense a essere favorito per lo US Open potrebbe essere Alexander Zverev.

McEnroe: “Alcaraz è il mio giocatore preferito”

Dopo oltre quattro mesi di assenza Alcaraz è tornato in campo per lo US Open. Un ritorno accolto con grande gioia dagli appassionati di tennis, su tutti McEnroe, che ha speso bellissime parole per il maghetto spagnolo: “Spero che Carlos abbia davanti a sé un futuro straordinario. È il mio tennista preferito, proprio come lo è per tantissimi tifosi. È incredibile per il nostro sport e ha una personalità fantastica. Speriamo tutti che stia bene e che possa continuare a eccellere per almeno altri dieci anni. A quel punto avrebbe 33 anni, sei in meno rispetto a Novak Djokovic oggi”.

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La previsione di McEnroe sui titoli slam di Alcaraz

Parlando di Alcaraz poi McEnroe si è sbilanciato in un pronostico estremamente lusinghiero per lo spagnolo, che a suo parere potrà tranquillamente raggiungere quota 17 slam a fine carriera. Il tutto a patto che il fisico non lo abbandoni e che continui a giocare ancora a lungo, contrariamente a quanto era successo al rivale storico di John: “Il mio grande rivale Bjorn Borg giocò la sua ultima partita a soli 25 anni. È l’ultima cosa che vorremmo vedere accadere a Carlos. Sarebbe terribile se non riuscisse a tornare a essere il giocatore che è stato. Se riuscirà a rimanere in salute, potrebbe vincere almeno altri dieci Slam”.

McEnroe: “Zverev potrebbe essere il favorito, non dovrà affrontare Sinner”

Tra gli slam totali che si ritroverà Alcaraz a fine carriera però non ci sarà questa edizione dello US Open. Secondo McEnroe infatti il favorito per la vittoria a New York potrebbe essere Zverev, soprattutto vista l’assenza della sua bestia nera Sinner: “Ci sono ottime ragioni per considerare Alexander Zverev il favorito per il titolo. Anche se quest’estate le cose non sono andate particolarmente bene per lui, credo che oggi abbia più fiducia che mai. A Wimbledon ha giocato in maniera straordinaria e sembrava essere vicino al massimo del suo rendimento. Inoltre, non deve affrontare Jannik Sinner. Al meglio dei cinque set è semplicemente più difficile da battere, perché è un giocatore estremamente preparato dal punto di vista fisico”.