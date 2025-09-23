Alcaraz trascina Sinner alle finali di Davis Cup a Bologna: "Io ci sarò e voglio vincere pure le ATP Finals"

Jannik pare intenzionato a chiudere la stagione a Torino: ma rinunciare all'azzurro in Italia, quando il grande rivale ha assicurato la sua presenza, lo metterebbe in difficoltà.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Jannik Sinner ci sarà a Bologna alle finali di Coppa Davis di novembre, atto conclusivo del 2025 del tennis? Chi lo sa. Sulla presenza del rosso di San Candido in Nazionale per il terzo anno di fila, dopo i fasti di Malaga del 2023 e del 2024, permane il più stretto riserbo. Tutti sembrano sapere qualcosa in più di quello che dicono o accennano, a cominciare dal presidente Binaghi o dallo stesso capitan Volandri, che da tempo pare mettano le mani avanti sulla presenza, o meglio sull’assenza del fuoriclasse altoatesino. È successo un fatto nuovo, però, nel frattempo. Un fatto che potrebbe scompaginare piani e programmi di forfait. Il grande rivale di Sinner a Bologna ci sarà.

Alcaraz in Coppa Davis dopo l’assenza con la Danimarca

Già: Carlos Alcaraz ha assicurato di avere la Davis tra le sue priorità di quest’anno. Toltosi lo sfizio della riconquista della posizione numero 1 nella classifica ATP, che dovrebbe conservare senza troppi problemi almeno per qualche mesetto, vorrebbe aiutare la Spagna a conquistare il trofeo. Giocherebbe per la sua nazione, anche per farsi perdonare l’assenza all’ultima sfida di qualificazione di Marbella contro la Danimarca, quando le Furie Rosse – senza di lui – sono riuscite miracolosamente a passare il turno con una rimonta da batticuore su Rune e soci. A Bologna, per il gran finale, Carlitos ci sarebbe. Eccome.

Carlos conferma: “Le Finali di Bologna un mio obiettivo”

Lo ha confermato lo stesso murciano durante il suo intervento in un podcast curato dall’ex stella Nba Pau Gasol, leggenda del basket e più in generale dello sport spagnolo. Nel delineare la propria agenda per il finale di stagione, Alcaraz ha confermato i suoi principali obiettivi: “Prima le ATP Finals e poi la Coppa Davis. Voglio arrivare in forma per vedere se possiamo vincerla”. Insomma, nessun dubbio e nessun giro di parole: Carlitos trascorrerà l’intero mese di novembre in Italia, nella tana del “nemico”. Prima a Torino per le finali a otto dell’ATP. Poi a Bologna per la Davis, dove potrebbe ritrovare l’amico rivale solo in caso di eventuale finale.

Sinner inchiodato da Alcaraz: ora come fa a rinunciare?

A questo punto la domanda sorge spontanea: nelle finali organizzate dalla FITP a casa sua, anche e soprattutto per cerebrarlo, potrebbe mai mancare Sinner lasciando campo libero al rivale numero 1? L’impressione è che con la conferma della sua presenza a Bologna, Alcaraz abbia in qualche modo inchiodato pure Jannik. In fondo si tratterebbe di giocare tre partite in singolare e forse qualcuna di doppio, al meglio dei due set su tre, prima di prendersi una pausa di un mesetto. Alcaraz ha convocato Sinner alle finali di Davis a Bologna, una chiamata forse ben più incisiva di quella istituzionale di capitan Volandri.