Alcaraz, ultimo 'smacco' a Sinner dall’ATP: Ferrero beffa Cahill e Vagnozzi, a Carlos il premio per la sportività

Il countdown per l’Australian Open è già scattato, intanto è tempo di bilanci. Sta per calare il sipario su un 2025 tutto nel segno della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, con lo spagnolo che ha chiuso la stagione in vetta alla classifica del ranking dopo un lungo e avvincente testa a testa. Ma è anche tempo di riconoscimenti. Cahill e Vagnozzi dovranno riprovarci il prossimo anno: l’ATP, infatti ha incoronato Ferrero e Lopez, artefici del primato del murciano.
Alcaraz, ultimo ‘smacco’ a Sinner dall’ATP
Le Finals di Torino hanno visto Jannik trionfare ancora una volta davanti al pubblico di casa, ma la sconfitta in finale di Alcaraz è tutto sommato risultata indolore, avendo il fenomeno di El Palmar difeso il primo posto nella classifica ATP.
Sul duello tra i due tennisti hanno senza dubbio influito i tre mesi di squalifica rimediati da Sinner per il caso Clostebol, ma rispetto al passato e al netto di qualche scivolone (vedi la disfatta con Norrie a Parigi), Carlitos è sembrato più centrato, più sul pezzo, durante tutto l’arco della stagione. Dietro la crescita del 22enne si cela l’intenso lavoro svolto dai suoi allenatori: Samuel López e Juan Carlos Ferrero.
Ferrero e Lopez beffano Cahill e Vagnozzi
L’ATP ha deciso di premiare Ferrero e Lopez come allenatori dell’anno. A loro il merito di aver consentito ad Alcaraz di chiudere il 2025 in vetta al ranking. Ferrero è il primo a vincere il premio per la seconda volta in seguito al primo successo nel 2022, mentre Lopez è entrato a far parte dello staff tecnico di Carlos in maniera stabile nel 2025, dopo aver lavorato per anni con Pablo Carreño.
L’alchimia che si è venuta a creare tra i due ha spianato la strada alla rimonta di Alcaraz ai danni di Sinner battendo così la concorrenza del duo formato da Cahill e Vagnozzi. Otto i titoli conquistati dal murciano quest’anno, tra cui il Roland Garros e gli US Open, oltre ai Masters 1000 di Monte Carlo, Roma e Cincinnati.
A Carlos il premio per la sportività
Il domino spagnolo è certificato anche da un altro riconoscimento, questa volta attribuito direttamente ad Alcaraz. Al numero uno, infatti, è stato assegnato lo “Stefan Edberg Sportsmanship Award”, bissando così il successo centrato nel 2023.
Carlos premiato per il “comportamento esemplare dentro e fuori dal campo” si legge sul sito dell’ATP. E in particolare per il fallo chiamato a se stesso e non ravvisato dall’arbitro durante il match al quarto turno del Roland Garros contro Ben Shelton.