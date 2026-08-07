Alcaraz, l’indiscrezione sugli US Open: la rivelazione dell’amico giornalista e il piano B. Rune verso la rinuncia

La partecipazione dello spagnolo allo slam statunitense è ancora incerta mentre prende quota la possibilità di provare il polso nel torneo ATP 250 di Winston-Salem

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le scelte di Carlos Alcaraz agitano la Spagna al pari delle condizioni del suo polso destro. Il campione iberico è fermo dallo scorso aprile quando si è ritirato dal torneo di Barcellona per un problema al polso che di fatto ha dimezzato la sua stagione. La rinuncia a Cincinnati ha fatto scattare l’allarme anche in vista degli US Open ma ora arriva un’indiscrezione sul piano B di Carlitos.

Il piano B di Alcaraz

La decisione di rinunciare agli Us Open è ancora nell’aria anche se in Spagna c’è chi racconta che nel team del tennista di Murcia sarebbe aumentato l’ottimismo sulle sue condizioni. La scelta su New York non è stata ancora presa. Dopo la rinuncia a Cincinnati pensare di tornare direttamente in un torneo a cinque set non sembra quella migliore possibile. Il Masters 1000 in Ohio poteva rappresentare l’occasione giusta per ritrovare il feeling con il campo e soprattutto con il polso prima di provare la difesa del titolo a Flushing Meadows. Secondo il sito spagnolo La Verdad ci sarebbe un’ultima possibilità di rientro, quella di giocare il torneo ATP 250 a Winston-Salem che si gioca proprio a ridosso degli US Open per provare a testare la condizione e soprattutto come risponde il polso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le rivelazioni dell’amico giornalista

A rivelare le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Alcaraz, è proprio l’amico giornalista Alex Sanchez che rivela come i miglioramenti ci siano stati ma che la condizione migliore sia ancora molto lontana: “Se consideriamo che in Australia e a Doha era al 100% delle sue capacità, ora forse si trova circa al 55% della forma. Per ritrovare il suo miglior livello ed essere competitivo dovrà avvicinarsi almeno all’85-90%. Quindi c’è ancora tanta strada da fare”.

Rune: il rientro si allontana: forfait a Cincinnati

Cincinnati doveva essere la data del rientro anche per il danese Holger Rune. Il tennista danese si è infortunato al tendine d’Achille lo scorso ottobre, il suo recupero sembrava aver seguito un percorso velocissimo al punto che era comparsa anche la sua iscrizione per il torneo di Amburgo. Ma anche nel suo “angolo” continua a prevalere la prudenza. Il tennista infatti, consegnato anche da mamma Aneke, ha deciso di rinunciare alla partecipazione al torneo di Cincinnati e a questo punto per lui sembra difficile pensare a un ritorno in campo direttamente in uno slam. Per un giocatore fermo da quasi un anno sarebbe un azzardo tornare in un torneo così impegnativo dal punto di vista fisico.