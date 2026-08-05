Alcaraz, lo US Open è un miraggio: l’ultima chiamata per Carlos viene da New York e potrebbe coinvolgere Serena Williams

Col ritiro da Cincinnati si riducono drasticamente le possibilità di andare allo US Open per Alcaraz, che per preparare lo slam potrebbe però avere un'ultima chance proprio a New York, magari con Serena Williams

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La notizia del forfait dal Masters 1000 di Cincinnati ha alimentato i dubbi sulle condizioni di Carlos Alcaraz e, soprattutto, sulla sua presenza allo US Open, che ora appare sempre più in bilico. Difficile infatti, vista la gestione senza correre rischi e accelerare i tempi del recupero dall’infortunio, immaginare che dopo oltre quattro mesi d’inattività decide di rientrare in un torneo così impegnativo come uno Slam. In soccorso dello spagnolo potrebbe accorrere però proprio lo stesso Major newyorkese, dove potrebbe disputare il doppio misto per prepararsi al torneo vero e proprio, magari in coppia con Serena Williams.

Alcaraz, dopo il ritiro da Cincinnati la sua presenza allo US Open si complica

Le immagini di Alcaraz tornato ad allenarsi sui campi all’aperto della sua accademia aveva portato un po’ di ottimismo in vista del suo ritorno in campo, poi cancellato dalla notizia del suo ritiro dal Masters 1000 di Cincinnati. Un forfait che, da quel che si può evincere, fortunatamente non è stato dettato da una ricaduta dell’infortunio, ma dalla voglia di prendersi tutto il tempo necessario per evitare che si ripresentino dei fastidi al polso destro.

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La rinuncia a Cincinnati alimenta però i dubbi sulla sua presenza allo US Open, a questo punto seriamente a rischio. Appare infatti difficile che Alcaraz partecipi all’ultimo Slam dell’anno a questo punto, soprattutto perché sulla carta non avrebbe nessuna occasione di misurarsi in un match ufficiale prima di disputare un torneo così impegnativo come un Major dopo oltre quattro mesi di assenza dal circuito.

L’ultima chance per Alcaraz per prepararsi allo US Open è il doppio misto…

L’ultima chance di scendere in campo in un torneo ufficiale, a meno di wild card all’ultimo per Winston Salem, per Alcaraz sarebbe proprio allo US Open, ma non nel tabellone di singolare, bensì in quello di doppio misto che si terrà la settimana precedente l’inizio del major newyorkese. Al momento infatti lo slam ha annunciato 29 coppie, facendo dunque supporre che ne manchino ancora 3 per completare il tabellone, con un posto che potrebbe essere tenuto libero fino alla fine proprio per Carlos, che in caso dovesse decidere di provare a disputare lo US Open potrebbe preparare il torneo di singolare giocando il doppio misto, certamente non un test troppo attendibile per misurare le sue condizioni ma comunque meglio di nulla.

…dove potrebbe fare coppia con Serena Williams

Doppio misto dove potrebbe dare vita a una coppia da urlo con niente po’ po’ di meno di Serena Williams. Dopo essere tornata a competere durante la stagione sull’erba l’ex n°1 al mondo è certamente tra i protagonisti più attesi di tutto lo slam newyorkese e appare difficile pensare che gli organizzatori non le abbiano proposto di giocare il doppio misto, dove al momento – al contrario della sorella Venus – ancora non risulta iscritta.

Possibile dunque che Craig Tiley, nuovo direttore dello US Open, stia aspettando di capire le volontà di Alcaraz per poi provare a formare questa coppia da urlo, che era già stata data come possibile tempo fa da Andy Roddick e dal giornalista John Wertheim nel corso di una puntata del podcast Served: “Non so quali siano i piani per lei. Credo che la gente a New York e la USTA siano molto entusiasti che giochi qualcosa. Che siano doppio misto con Carlos Alcaraz, doppio normale o addirittura tutte e 3 le modalità“.