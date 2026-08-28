Il coach analizza le chance dello spagnolo per gli US Open: decisive le risposte che darà nelle prime partite. Nel frattempo è ufficiale: Patrick torna nel team del greco.

Lo US Open è alle porte e uno degli interrogativi più scottanti riguarda Carlos Alcaraz: in quali condizioni si presenterà all’appuntamento con Flushing Meadows? Le premesse non sono state particolarmente incoraggianti per il murciano, maltrattato da Daniel Merida nel test d’allenamento di inizio settimana e poi eliminato dopo due partitelle dal torneo di doppio misto in tandem con Serena Williams. Indizi di uno stato di forma ancora precario dello spagnolo. Su questa e su altre tematiche si è espresso Patrick Mouratoglou, il super coach che – a sorpresa – è tornato a occuparsi di un altro big in cerca di riscatto: Stefanos Tsitsipas.

I dubbi di Mouratoglou su Alcaraz allo US Open

In un video postato sui suoi canali social, l’allenatore francese ha preso in esame la situazione relativa a Carlos Alcaraz. “È pronto per vincere lo US Open? Il 99% dei giocatori non è in grado di mantenere un livello altissimo di gioco con continuità per tutta la durata di una partita al meglio dei cinque set. La domanda che mi farò guardando il primo turno di Carlos Alcaraz sarà: quanto sarà basso il suo livello minimo? Perché il suo livello massimo sarà sempre pazzesco”. Le prime partite, dunque, daranno risposte: “Carlos ci metterà un set o solo un game prima di reagire e ottenere un controbreak? Questo sarà importante. Se dovesse staccare la spina per lunghi periodi e mostrarsi molto altalenante, allora sarebbe decisamente preoccupante“.

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L’annuncio di Mouratoglou: “Torno con Tsitsipas”

Nel frattempo Mouratoglou è pronto a tornare protagonista nel circuito in prima persona, non soltanto da autorevole – e seguitissimo – opinionista. Proprio l’allenatore francese ha confermato su Instagram l’inizio di una nuova collaborazione con Stefanos Tsitsipas, l’evanescente campione greco recentemente tornato al numero 53 della classifica ATP dopo essere sprofondato in 80ma posizione, ma ancora lontano da una continuità accettabile. “Sono in aeroporto, diretto a New York, per lavorare con Stefanos Tsitsipas e con Tomas Perrin, che lavora con lui quotidianamente. Sono supr emozionato, adoro lo US Open e amo New York. Amo anche Stefanos. Sono entusiasta, non vedo l’ora di iniziare“.

US Open, Tsitsipas contro Fils e l’ex coach Ivanisevic

Riuscirà la saggezza di Mouratoglou a rimettere sulla retta via il bizzoso Tsitsipas? Chissà. Per il greco subito un test difficilisimo al primo turno dello Slam newyorchese, contro Arthur Fils che – curiosamente – ha come allenatore Goran Ivanisevic, ex tecnico proprio di Tsitsipas. Un intreccio che mette pepe al confronto, visto che il greco e l’ex campione croato non si sono lasciati in modo idilliaco. Non è chiaro se Mouratoglou terrà in gestione Tsitipas solo in occasione dello US Open o se la collaborazione proseguirà in seguito. Il tecnico francese e il greco sono già stati insieme per un triennio, dal 2018 al 2021, condito da buoni risultati.