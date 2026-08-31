US Open, Alcaraz ritorna da dominatore: messaggio a Sinner. Fils crolla contro Tsitsipas, subito fuori Arnaldi

Lo spagnolo vince nettamente in tre set al primo turno contro Safiullin. Il francese Fils dà subito l’addio, male anche gli azzurri Arnaldi e Cinà

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non ci poteva essere ritorno migliore in campo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo fuga tutti i dubbi della vigilia e al suo debutto agli US Open riprende da dove aveva lasciato. La vittoria contro il russo Roman Safiullin è da dominatore con Carlitos che dopo il match ammette di aver trascorso mesi difficile. La prima sorpresa dello slam americano è l’uscita di scena del francese Fils. L’Italia perde per strada Arnaldi e Cinà.

Alcaraz, altro che ruggine: che messaggio a Sinner

Inutile dire che tutte le attenzioni a New York erano concentrate sul ritorno in campo di Carlos Alcaraz. A distanza di 4 mesi dall’ultima uscita ufficiale a Barcellona, il campione spagnolo è tornato a giocare un match vero contro il russo Safiullin. E per sfatare i dubbi sono bastati pochi minuti, non è la migliore versione possibile di Carlitos ma basta e avanza quattro visto per avere la meglio non solo del numero 99 del ranking ATP ma di moltissimi rivali che si potrebbe trovare di fronte in questo slam. Lo spagnolo ha messo in campo il consueto atletismo, un diritto devastante e anche le giocate spettacolari che sono diventate un marchio di fabbrica nel corso della sua giovane carriera. Nel prossimo turno sulla sua strada c’è il portoghese Faria.

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“Mi è mancato tutto questo – ha detto lo spagnolo dopo il match – Avevo perso fiducia e tutto il resto. Ora sono contento di averlo ritrovato, gli ultimi cinque mesi sono stati molto duri. Fisicamente mi sento bene e spero di migliorare partita dopo partita”. Il messaggio è ai suoi avversari a New York ma arriva anche a Sinner a Torino. Lo spagnolo vuole riprendersi tutto a cominciare dagli US Open.

US Open: il tabellone maschile

Delusione Fils, che riscatto di Tsitsipas

Tra i match più attesi nel primo turno agli US Open c’era senza dubbio quello tra il francese Arthur Fils e il greco Stefanos Tsitsipas. Il transalpino, reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati, era infatti considerato uno dei favoriti alla vigilia del torneo complice l’assenza di Sinner e le condizioni forse non perfette di Carlos Alcaraz. E invece arriva subito la sorpresa con il greco che rimonta da un set e da un break di svantaggio per andare a vincere la partita con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-1, 6-4.

Arnaldi e Cinà eliminati: l’Italia parte male

Non è stata un pomeriggio da ricordare per l’Italia. Dopo le ultime prestazioni, Matteo Arnaldi sperava di farsi strada anche agli Us Open ma sulla sua strada sapeva di trovare un cliente scomodo come Duckworth. Il ligure non parte bene ma riesce a rimettere in sesto il primo set portandosi avanti per 7-5, ma la sua partita di fatto termina lì. Da quel momento in poi c’è solo l’australiano in campo, Arnaldi perde i due set successivi, nel quarto reagisce ma non chiude e al tiebreak finisce la sua avventura americana. Termina subito anche il torneo del giovane Federico Cinà che torna in campo dopo l’interruzione nella giornata di ieri, e sembra non riuscire a trovare ritmo cedendo nettamente a Michelsen che vince 11 game di fila.