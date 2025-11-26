Alcaraz, vacanza a Miami e nuovo look: la rivalità con Sinner riparte da una polemica, Carlos fa chiarezza

Come già successo a Jannik, anche Carlos è stato criticato per la sua partecipazione a due match di esibizione negli States dopo aver rinunciato alla Davis

Se Sinner ha scelto le Maldive, come del resto anche Berrettini, Zverev e Aryna Sabalenka, Alcaraz ha optato per una sortita a Miami, dove ha sfoggiato un nuovo look. Il numero uno della classifica ATP si sta ricaricando in vista di un 2026 nel segno della (sana) rivalità con Jannik, ma intanto ha dovuto fare chiarezza su una polemica che nelle scorse settimane ha travolto anche l’azzurro.

Alcaraz, vacanza a Miami e nuovo look

Dopo aver saltato la Coppa Davis a Bologna a causa dell’infortunio al bicipite femorale rimediato nel corso dell’ultimo atto delle Finals torinesi perso contro Sinner, Alcaraz è volato negli States, destinazione Miami. È lì che il sei volte vincitore di Slam ha deciso di rigenerarsi per l’inizio della nuova stagione che prenderà ufficialmente il via con gli Australian Open.

Per la sua vacanza il murciano ha sfoggiato un nuovo look che è un ritorno al passato: il biondo platino che aveva scelto per celebrare il trionfo agli US Open ha ceduto il passo al ‘nero’ naturale. In Florida il leader del ranking ha incontrato anche la leggenda argentina del tennis Juan Martín del Potro, con tanto di scatto pubblicato su Instagram.

La rivalità con Sinner riparte da una polemica

Prima degli Australian Open, che scatteranno dal 12 gennaio 2026, Carlos ha in programma tre match di esibizione. Due sono imminenti: il 7 dicembre in New Jersey contro Tiafoe e il giorno successivo a Miami contro il talentuoso Fonseca. Il 10 gennaio, invece, la prima sfida contro Sinner in occasione del Super Match che si disputerà presso l’Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud.

Ebbene, alla luce di questi impegni Alcaraz ha subito critiche che Jannik conosce bene: in tanti, infatti, non hanno visto di buon occhio la sua partecipazione ai due incontri su suolo americano dopo aver rinunciato alla Davis e alla possibilità di portare la Spagna sul tetto del mondo.

Carlos costretto a fare chiarezza

Il numero uno del ranking ATP ha scelto l’Associated Press per porre un freno alle polemiche, spiegando la differenza che intercorre tra un torneo e un’esibizione.

“Quando si gioca un torneo, bisogna mantenere alta la concentrazione ed è impegnativo sia fisicamente sia mentalmente per una settimana. Al contrario, l’esibizione dura un solo giorno. Ci si allena poco e per una sola partita”. E aggiunge: “Le esibizioni possono essere affrontate in modo diverso. Io giocherò seriamente, ma nello stesso tempo proverò anche a divertirmi”.