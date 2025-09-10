Dopo la gaffe in diretta televisiva di Sabalenka che ha confuso Alcaraz con Sinner, Carlitos si è voluto prendere la sua vendetta sui social, dove ha mostrato anche un nuovo e sorprendente look

Sarà il fatto che l’anno scorso hanno entrambi conquistato l’Australian Open e lo US Open, ma Aryna Sabalenka non sembra proprio capacitarsi che a trionfare tra gli uomini possa essere qualcuno diverso da Jannik Sinner, tanto che in una trasmissione televisiva dove era tra le ospiti insieme a Carlos Alcaraz ha confuso il giocatore spagnolo con l’Italiano. Un simpatico siparietto al quale il nuovo n°1 ATP ha dato seguito prendendosi la sua simpatica rivincita sui social, dove è apparso anche il suo nuovo e sorprendente look biondo platino.

La gaffe di Sabalenka

Sarà l’abitudine di vederselo sempre al proprio fianco quando festeggia un titolo importante, ma Sabalenka sembra proprio non capacitarsi del fatto che Sinner abbia perso lo slam newyorkese. Il giorno dopo il termine dello US Open i vincitori dei tabelloni di singolare dell’edizione 2025 sono stati ospiti al The Today Show, durante il quale la giocatrice bielorussa è stata protagonista di una simpatica gaffe nei confronti di Alcaraz, da lei confuso con il suo rivale: “Devo fare un tik tok con Jannik…”, le parole di Aryna che si è immediatamente resa conto dell’errore. Per sua fortuna Carlos sembra essere tutt’altro che una persona rancorosa e ha subito perdonato la collega: “Sono le 9 del mattino, quindi non preoccupatevi”.

La vendetta di Alcaraz

Non sarà permaloso ma certamente un po’ giocherellone lo è Alcaraz, e non solo in campo. Carlitos infatti si è voluto prendere la sua piccola e simpatica vendetta su Sabalenka, sfruttando un video con alcuni momenti dei suoi festeggiamenti postato da quest’ultima su Instagram con la didascalia che recita “Solo una mamma orgogliosa che mostra il suo bambino in TV” e alla quale Carlos ha risposto “Come si chiama il tuo bambino?”, ironizzando su una possibile nuova dimenticanza da parte di Aryna.

Il nuovo look biondo platino di Carlitos

Nel frattempo Alcaraz, dopo essersi fatto un tatuaggio per immortalare il suo successo allo US Open, ha celebrato la conquista del suo sesto slam in carriera con un nuovo e improvviso cambio look. Dopo essersi completamente rasato a inizio torneo, Carlos ha deciso di cambiare ancora drasticamente, questa volta però colore di capelli, passando dal suo solito nero a un biondo platino che ha diviso un po’ i fan, con alcuni che lo hanno paragonato a varie leggende dello sport ricordando le “bionde era” di David Beckham, Lionel Messi, Roger Federer e del suo allenatore Juan Carlos Ferrero, mentre altri non sembrerebbero aver apprezzato nemmeno questa scelta di stile da parte dello spagnolo.