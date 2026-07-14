Alcaraz vicino al rientro, in Spagna sono sicuri: “È guarito”. Carlos è pronto a interrompere il dominio di Sinner

In Spagna sono sicuri, Carlos Alcaraz è guarito totalmente e punta a rientrare a Cincinnati per arrivare preparato allo US Open dove proverà a interrompere l'egemonia di Sinner

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A distanza di tre mesi dall’infortunio al polso destro rimediato all’ATP 500 di Barcellona dalla Spagna arrivano finalmente notizie incoraggiante sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Secondo la testata iberica La Verdad infatti l’attuale numero 3 del mondo avrebbe smaltito completamente l’infortunio e starebbe iniziando ora la fase finale del suo recupero con l’obiettivo di tornare a competere al Masters 1000 di Cincinnati in modo da essere competitivo in vista dello US Open, dove proverà a interrompere il dominio del suo rivale Jannik Sinner.

Alcaraz, l’obiettivo è rientrare a Cincinnati

La notizia della mancata iscrizione di Alcaraz al Masters 1000 del Canada aveva fatto scattare il primo campanello d’allarme sulle condizioni dello spagnolo, ma stando a La Verdad in realtà il suo rientro non sarebbe così lontano. La testata iberica riferisce infatti che il polso di Carlitos è completamente guarito e che la decisione di saltare Montreal sia dovuta alla volontà di non correre rischi e concentrare tutti gli sforzi per rientrare nelle migliori condizioni possibili a Cincinnati, torneo che gli servirà da preparazione in vista dello US Open.

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I prossimi passi di Alcaraz

Il tutto però passerà anche dal dottor Angel Cotorro, colui che lo ha seguito durante tutto il percorso di riabilitazione e che dovrebbe ora dargli l’idoneità medica per aumentare l’intensità, cosa che secondo La Verdad dovrebbe avvenire già questa settimana visti gli esiti positivi della visita di venerdì scorso. Se tutto dovesse andare come previsto Alcaraz potrà iniziare ad allenarsi con regolarità anche con la mano destra, aumentando giorno dopo giorno l’intensità per arrivare pronto a Cincinnati, il tutto sperando non si verifichino eventuali ricadute che ovviamente ritarderebbero il suo rientro.

Alcaraz interromperà l’egemonia di Sinner?

L’avvicinarsi del rientro di Alcaraz non può che essere una buona notizia per gli appassionati di tennis, che già pregustano una nuova sfida tra Carlos e Sinner, che – a eccezione del crollo improvviso al Roland Garros – è apparso inarrestabile nel corso degli ultimi mesi, soprattutto in assenza del suo rivale, dato che neanche un ottima versione di Zverev è riuscito più di tanto a impensierirlo nella finale di Wimbledon.

Alcaraz insomma appare tutt’ora l’unico giocatore in grado di poter dare del filo da torcere a Jannik, anche se certamente è difficile immaginare che ci possa riuscire già a Cincinnati o allo US Open (ma anche nei tornei successivi dato che si entrerà in uno dei periodi del calendario più prolifici per l’azzurro) dopo quattro mesi di stop per infortunio, ma Carlos, come Sinner, ci ha già abituato in passato a imprese che apparivano impossibili.