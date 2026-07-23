Alcaraz, vida loca senza tennis: il siparietto con Berrettini e la festa Mondiale da Bieber prima del ritorno in campo (forse)

Obbligati a stare lontano dai campi da gioco a causa di un infortunio, Alcaraz e Berrettini si godono l'estate tra feste e mare mentre preparano il rientro alle competizioni, anche se rimane qualche dubbio sulle condizioni di Carlos

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Alle prese con due infortuni, di entità ben differenti, Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini continuano a godersi le loro estati alternando allenamenti a momenti di relax e, ogni tanto, a un po’ di vida loca, con l’iberico che è stato visto festeggiare il trionfo della Spagna al Mondiale a una festa di Justin Bieber e l’azzurro invece nel privé di un club di Ibiza al fianco di Peggy Gou, con cui si dice abbia iniziato una relazione amorosa. Per entrambi però si avvicina il momento di tornare in campo, anche se rimangono dei dubbi sulla presenza del numero 3 ATP al Masters 1000 di Cincinnati e allo US Open.

Il siparietto social tra Alcaraz e Berrettini

Fermo per un infortunio (non grave) all’anca, Berrettini in questi giorni si sta allenando sui campi in cemento di Montecarlo per ritrovare la condizione e preparare il rientro in campo. Oltre ad allenarsi l’azzurro però si sta anche godendo un po’ la sua estate vista l’impossibilità di scendere in campo, come dimostra anche l’ultimo carosello da lui pubblicato su Instagram, dove oltre alle immagini di campo compaiono quelle di Matteo in mare, a concerti e serate, tra le quali non figura quella dove è stato visto nel privé di Peggy Gou, con cui potrebbe aver iniziato una relazione come suggeriscono molti indizi sui social.

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Una vita invidiabile quella di Berrettini, che pur senza dimenticare il dovere dimostra di sapersi godere la vita e soprattutto l’estate, come ci tiene a sottolineare anche Alcaraz, che proprio sotto il carosello a commentato “Quanto ti sai godere la vita”, messaggio al quale Matteo ha replicato con “Cerco di imparare dai migliori”, scherzando con lo spagnolo e facendo riferimento alle vacanze passate da quest’ultimo in Costiera Amalfitana e qualche festa.

Alcaraz festeggia il Mondiale della Spagna da Justin Bieber

Qualche festa come quella immancabile dopo la vittoria della sua Spagna ai Mondiali che si sono appena conclusi in Nord America, dove era presente per presentare il trofeo della Coppa del Mondo e dove ha festeggiato al party di Justin Bieber, come mostra anche un video circolato sui social che lo ritrae insieme al noto streamed statunitense IShowSpeed mentre cantano Beat It di Michael Jackson.

Si avvicina il ritorno di Alcaraz (forse)

Questo dovrebbe rappresentare l’ultimo momento di puro relax per Alcaraz, che se tutto dovesse andare per il meglio con il suo polso adesso dovrebbe iniziare a intensificare gli allenamenti per preparare il rientro in campo che dovrebbe avvenire al Masters 1000 di Cincinnati, torneo utile per arrivare pronto allo US Open, suo reale obiettivo. A circa venti giorni dall’inizio però i dubbi sulle concrete possibilità di Carlos di tornare a competere rimangono vista l’assenza a oggi di immagini mentre scambia ad alta intensità.