Alciato: “Milan, c’è un motivo se Bakayoko ora convince”

È stato tra i migliori nel derby perso con l’Inter, in cui ha anche trovato il gol, coronando una crescita iniziata nella seconda parte della stagione. Tiemoué Bakayoko è finalmente pienamente inserito nei meccanismi del Milan, ma rappresenta anche uno degli interrogativi più importanti circa il prossimo mercato rossonero: il Chelsea, proprietario del cartellino del centrocampista franco-ivoriano, ha infatti chiesto 35 milioni per il riscatto del giocatore, una cifra molto alta per il club rossonero che in estate avrà bisogno anche di altri investimenti.

RISCATTO ALTO. La cifra richiesta dal Chelsea non scandalizza Alessandro Alciato, secondo il giornalista di Sky il valore di Bakayoko è ampiamente giustificato. “Per quello che sta facendo Bakayoko vale assolutamente i 35 milioni che vuole il Chelsea – ha dichiarato Alciato a Sky Sport 24 – . Ma non bisogna dimenticare che l’importanza di Gattuso è stata fondamentale per la crescita del giocatore”.

I MERITI DI RINO. Il giornalista ha infatti ricordato che, nelle prime uscite al Meazza, Bakayoko non aveva convinto, apparendo lento e impacciato, incapace di incidere sulla manovra dei rossoneri. “Nonostante ciò Gattuso lo ha proposto anche quando San Siro lo fischiava, col risultato che ora il centrocampista è intoccabile”. Al punto da aver superato Lucas Biglia nelle gerarchie della mediana rossonera. “Bravo Bakayoko dunque – ha concluso Alciato -, ma sarebbe delittuoso scordarsi quanto Gattuso ha fatto per lui”.

SPORTEVAI | 22-03-2019 09:30