Aldair: "Alisson potrebbe andarsene"

In una intervista a Romanews.eu, l'ex difensore della Roma Aldair si è espresso sulla permanenza di Alisson in giallorosso.

Il portiere della Nazionale brasiliana ha tante offerte: "Alisson vicino al Real Madrid? Ha fatto una stagione importante sia in campionato che in coppa. Il presidente Pallotta dice che Alisson restera' ma ci sono tante offerte e non si capisce bene cosa possa succedere. E' chiaro che se arrivano offerte di questo tipo, Alisson potrebbe andar via".

SPORTAL.IT | 17-06-2018 12:45