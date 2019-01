Aleix Espargaró e Jorge Lorenzo finiscono sul ring

La marcia di avvicinamento verso il campionato del mondo delle MotoGp procede e cominciano anche gli scontri social: ne è arrivato uno tra Aleix Espargaró e Jorge Lorenzo, due piloti che saranno in corsa e che amano utilizzare le più svariate forme di comunicazione.

Il centauro dell’Aprilia era stato perentorio nel fare un pronostico per il 2019: “Impossibile battere Marquez con la sua stessa moto, la Honda. L’ha costruita lui. E poi Marc è di un altro livello, molto più alto degli altri”.

Frasi che ovviamente non sono passate inosservate al nuovo compagno di squadra del campione del mondo della Classe Regina in carica e che, lasciata la Ducati, cercherà di mettere tutti in fila come già gli è capitato in passato: “Impossibile è una parola che le persone deboli utilizzano per vivere nel loro mondo con facilità. Impossibile è un’opinione, non è un fatto. Niente è impossibile” ha scritto il maiorchino citando il grandissimo campione del pugilato Muhammad Alì.



SPORTAL.IT | 31-01-2019 13:55