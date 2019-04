Aleix Espargaró è un fiume in piena

"L’asfalto è un disastro, è molto sconnesso. Nelle curve si riesce a gestirlo con difficoltà ma il vero problema è in rettilineo dove, a oltre trecento all’ora, si rischia di perdere il controllo della moto. E' davvero molto pericoloso, questa è la MotoGP non il motocross". Il grido d'allarme di Aleix Espargaró è forte e chiaro.

"Per quello che ci riguarda il problema è che non riusciamo a sfruttare la gomma nuova. Io mi sento in gran forma e ho anche un buon passo gara. Sappiamo che questo, per noi, non è certo il miglior circuito. Ce la metto tutta guidando aggressivo ma non riusciamo a sfruttare il grip della gomma nuova. Con pneumatici usati stiamo sempre intorno al sesto o settimo posto ma quando tutti montiamo la gomma per fare il tempo perdiamo tante posizioni" aggiunge il pilota dell'Aprilia.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 10:15