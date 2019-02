Aleix Espargaró morde il freno

La nuova RS-GP 2019 con cui l'Aprilia parteciperà al Mondiale delle MotoGp nasce sulla base delle idee maturate durante la scorsa stagione e promette di continuare la sua evoluzione per tutta la stagione grazie anche all'apporto del nuovo arrivo Andrea Iannone, che affianca il confermato Aleix Espargaró, e del test rider Bradley Smith che sarà anche in pista con alcune wild card nel corso del campionato.

"I primi test di questa nuova stagione sono stati estremamente positivi – ha evidenziato il catalano -. Sono stato veloce, sono a mio agio in sella alla RS-GP 2019. Dal punto di vista umano ho a disposizione una delle migliori squadre della mia carriera, ci attende un grande lavoro ma non posso che essere ottimista. Con gli arrivi di Andrea, Bradley e Massimo siamo sicuramente più forti, sono impaziente di tornare in pista per la prima gara in Qatar".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 16:20