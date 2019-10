Aleix Espargaró pensa anche al 2020

Aleix Espargaró, rinvigorito dalle ultime confortanti prestazioni, è pronto per dire la propria con la sua Aprilia al Twin Ring di Motegi.

"Correre in Giappone mi piace, adoro l'atmosfera che si respira qui anche se non sarà un weekend facile per noi – ha raccontato il catalano -. Sto guidando bene, credo nel migliore modo possibile in sella alla RS-GP. Lavoriamo nella maniera giusta e questo è un bel segnale per il finale di stagione e, soprattutto, per il 2020 che sarà cruciale".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 14:39